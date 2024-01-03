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炸雞桶、雞塊桶都有！　速食店「3大套餐下殺6折起」爽吃12天

▲▼頂呱呱。（圖／業者提供）

▲速食店3大限定套餐下殺6折起。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

新春限定吃！台灣人氣速食品牌「頂呱呱」祭出「3大開啟好雞運」限定套餐，最低下殺6折起，包括炸雞桶、雞塊桶通通一次滿足，即日起限時12天開跑。另，麥當勞至1月16日前也有「5大品項買1送1」超殺好康，通通不能放過。

▲▼頂呱呱。（圖／業者提供）

▲滿福雞塊新春餐內含24塊阿勇雞塊、2杯中杯可樂。

頂呱呱即日起至1月14日連12天祭出「3大開啟好雞運下殺6折起」優惠餐，包括「滿福雞塊新春餐」，內含24塊阿勇雞塊、2杯中杯可樂系列只要199元，較原價下殺6折起吃，再來有「新春6塊雞餐」吃得到3塊原味炸雞、3支原味雞腿，以及「炎上雞翅新春餐」內含2塊辣味炸雞、4支辣味雞翅，通通下殺83折，只要299元就能吃到。

▲▼麥當勞。（圖／業者提供）

▲麥當勞歡樂送祭出5大品項買1送1。（示意圖／業者提供）

另，麥當勞即日起至1月16日前也祭出「5大品項買1送1」優惠，期間凡使用「24小時歡樂送」網路訂餐，低消滿38元並輸入優惠碼「10NUG」，即可享「金黃地瓜條」、「10塊麥克雞塊」、「勁辣香雞翅」、「經典那堤（冰）」及「經典那堤（熱）」任選「同品項買1送1」，提醒每筆訂單限用1次，外送平台則不適用此活動。

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