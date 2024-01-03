現在就買！超商咖啡「+1元多1杯」爽喝　美式配霜淇淋只要65元

▲7-11限定門市推出氮氣咖啡全品項「+1元多1杯」優惠。（圖／7-11提供）



記者周姈姈／綜合報導

便宜喝咖啡的機會來了！超商限定門市即日起推出指定咖啡品項「+1元多1杯」優惠，同價位指定咖啡任你選，不用傷荷包就能輕鬆品嚐咖啡；另外，超商線上也推出一系列咖啡飲品優惠，品項有大杯卡布奇諾6杯230元、黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶任選6杯240元、大杯美式2杯＋指定霜淇淋任選2支特價130元等。

7-11推出咖啡優惠，即日起至1月23日止，氮氣咖啡全品項可享「同價位任選+1元多1件」，提醒氮氣咖啡品項限定門市販售，點我即可查詢門市。

另外，7-11 OPEN POINT行動隨時取也推出一系列咖啡飲品組合優惠，即日起至1月7日止，大杯熱卡布奇諾6杯230元、黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶任選6杯240元、熱脆酷摩卡／熱巧克力可可歐蕾任選6杯230元、蜂蜜美式／拿鐵任選6杯340元、冰淇淋紅茶／統一布丁奶茶任選6杯275元。

另一款則是咖啡飲品搭配霜淇淋的優惠，同樣自即日起至1月7日止，品項有大杯美式2杯＋指定霜淇淋任選2支特價130元、大杯拿鐵2杯＋指定霜淇淋任選2支特價150元、四季春青茶／英式紅茶同品項2杯＋指定霜淇淋任選2支特價120元、經典冰可可2杯＋指定霜淇淋任選2支特價210元。

▲最新草莓手搖杯開喝了。（圖／料杯杯提供）

人氣爆料系手搖飲「料杯杯」今年草莓季祭出全新「草莓粉雪」系列，一共打造2款草莓限定飲品，首推這杯「草莓泡泡」，選用新鮮草莓調製果醬搭配氣泡水，再加入QQ粉水晶、酸甜草莓凍增添口感，再來是「草莓奶吉」，滿杯的濃醇牛乳淋上新鮮草莓醬，還咬得到招牌手炒牛奶麻吉、Q彈白玉珍珠，每一口都超滿足，即日起於全門市開喝。