房子整棟震垮！日女捨命「肉身保護」姪女　男一看淚崩

▲日本石川縣輪島市地震災情嚴重，建築物坍塌。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

日本石川縣1日發生規模7.6大地震，在災情嚴重的輪島市，一名44歲男子返回父母住的老家確認情況時，發現房子早已坍塌，42歲妹妹以肉身保護救下他的11歲女兒直到生命最後一刻，讓他忍不住情緒潰堤，在垮下的房子前面流下男兒淚。

每日新聞報導，在大地震發生後，42歲女子芳美與44歲東大志郎的11歲女兒被垮下的房子壓住，歷經2小時救援，芳美未能活下來，他的女兒被送往醫院接受治療。令人心碎的是，芳美當時用身體保護他的女兒直到生命最後一刻，他忍不住在坍塌的房子前面流淚，情緒潰堤。

依據石川縣與輪島市3日最新公布的數據，截至當地3日下午3時，石川縣內已有至少65人喪命，包括輪島市32人、珠洲市22人、七尾市5人、穴水町與能登町各2人、羽咋市與志賀町各1人，另有323人輕重傷。不只如此，石川縣多地都有失蹤通報，相關單位正在確認這些人是否平安。

另外，輪島市、珠洲市、能登町確認有多棟民宅倒塌受損，目前仍無法確認整體情況，各單位正加緊腳步掌握受災情形。

▼日本2024年1月1日發生「令和6年能登半島地震」。圖為石川縣輪島市災區空拍照。（圖／路透）

▼強震把地面震出大縫。（圖／路透）