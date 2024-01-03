日本強震激起團結心！民宿「免費提供」吃食、飲用水　災民淚謝暖舉

▲日本富山縣冰見市2日受災戶排隊等候取水，當地因強震而停止飲用水供應。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

日本石川縣能登半島1日下午發生規模7.6的極淺層強震，造成數十人死亡、建築物損壞倒塌、道路隆起龜裂或液化，境內多地處於缺水缺電的孤立無援狀態，亟需外界運送救援物資。當地民宿業者決定發揮善心，向災民免費提供飲用水、吃食，讓當地受災戶備感溫馨。

根據日媒《鬱金香電視台》，石川縣能登半島1日發生極淺層強震，就連鄰近的富山縣冰見市（氷見市）也備受衝擊，強震破壞供水設備導致災民依舊無法正常獲得飲用水供應，也因此座落於富山灣的民宿「Aomasa」決定向災民免費提供熱騰騰的味噌湯和飯糰，該間民宿擁有三溫暖、天然溫泉、豐富的海鮮料理。

自從強震發生後，富山縣冰見市包括住宅與店舖等建築物倒塌毀損、道路出現龜裂與隆起，甚至還出現土壤液化等現象，因此冰見市全境再也無法提供飲用水，使得災民感到非常困擾。

在此之際，經營民宿的青木在社群媒體上發文，「我們這裡有飲用水、且可以提供使用廁所」、「無論是誰，只要是強震災民都歡迎來這善加利用」。

▲日本富山縣富山市某商店招牌因強震而掉落。（圖／CFP）

報導指出，儘管該間民宿的後院同樣因為強震而導致物品散亂一地，但民宿整體建築並未出現嚴重的損害，且因為民宿使用的是地下水，因此在強震後剛好無須面臨無水可用的窘境，業者最後決定免費提供災民飲用水和吃食。

業者提供災民免費溫飽一頓的時間為下午2點至下午4點半，2個小時內煮4升的米飯、提供災民2公升寶特瓶的飲用水或茶。災民透過社群網路看到該則發文後，決定造訪該民宿，而民宿目前也已提供100多名受災戶吃食和飲用水。

一名住在冰見市的災民表示，「自從地震以後，因為飲用水出不來，導致不能煮飯、不能喝水，我們正感到非常困擾。不過如今，民宿業者提供我們享用熱呼呼的味噌湯和飯糰，真的是非常感謝。」