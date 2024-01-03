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記取阪神大地震教訓　日電視台「錄多國語言」海嘯警告2024用上了

▲▼日本地方電視台事前錄製好多國語言的海嘯警報影片，1月1日強震引發海嘯時立刻就向收視戶播送。（圖／翻攝自X）

▲日本地方電視台事前錄製好多國語言的海嘯警報影片，1月1日強震引發海嘯時立刻就向收視戶播送。（圖／翻攝自X，下同）

記者張寧倢／綜合報導

邁入2024年，日本石川縣1月1日發生規模7.6強震，當局將其命名為「令和6年能登半島地震」，截至3日上午已有62人死亡。緊急避難警報關乎人命，日本一家電視台就提前錄製了英、中、韓、越等7國語言的海嘯警語，當天立即播送。有日本民眾稱讚，29年前的阪神大地震後，電視台記取教訓，做好了災害應對準備。

日本石川縣能登地區1月1日下午4時10分許，發生最大震度達7級的強震後隨即發布了海嘯警報，日本海其他沿岸地區也觀測到海嘯。不過，日本兵庫縣一家獨立無線電視（地上波）「SUN電視台」（サンテレビ）事先錄製好其他國家語言的海嘯警報影片，當下立刻對當地警報範圍的收視戶播送了避難警示。

▲▼日本地方電視台事前錄製好多國語言的海嘯警報影片，1月1日強震引發海嘯時立刻就向收視戶播送。（圖／翻攝自X）

▲英語的避難警示。（圖／翻攝自X）

SUN電視台的官方X（前稱推特）帳號也同步更新了影片，除日語和手語之外，還輪播著英語、中文、葡萄牙語、越南語、韓語、尼泊爾語、菲律賓使用的他加祿語等口頭與文字警示，呼籲民眾盡可能地往高處避難。

事前錄製的影片獲得日本網友廣泛讚賞，紛紛發文或留言說「做得太好了」、「記取了阪神大地震的教訓」、「真的很重視阪神大地震的教訓呢」、「事前已做好準備」、「太棒了」、「希望其他電視台也能仿效」、「希望可以傳達給留學生等還沒學會的日文的人」。

▲▼日本地方電視台事前錄製好多國語言的海嘯警報影片，1月1日強震引發海嘯時立刻就向收視戶播送。（圖／翻攝自X）

▲韓語的海嘯避難警告。（圖／翻攝自X）

據日媒報導，SUN電視台在1995年1月17日阪神大地震（阪神－淡路大地震）時，位於兵庫縣神戶市的電視台總部嚴重受災，攝影機倒塌，灑水裝置故障漏水等情況仍然連續6天、106小時不間斷播送震災消息，至今每年也會編播震災特別節目，致力於災害報導。

▼菲律賓他加祿語的警告。（圖／翻攝自X）

▲▼日本地方電視台事前錄製好多國語言的海嘯警報影片，1月1日強震引發海嘯時立刻就向收視戶播送。（圖／翻攝自X）

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