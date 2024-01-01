元旦連假騎車載女友出遊！返程撞上捷運工地砂石車　男顏面破碎亡

▲新北三鶯段捷運工程，砂石車突然從工地駛出，騎士攔腰撞上送醫不治。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市三峽區龍埔路發生一起死亡車禍。今天（1日）下午1時許，一名游姓男子(46歲)騎乘機車載女友到三峽遊玩，返回土城途中，行經龍埔路時，一旁捷運工地砂石車，在無人交管下突然駛出，游男閃避不及直接撞上砂石車，游當場血流滿地，送醫時已無生命徵象，經醫院搶救仍宣告不治。目前警方仍在釐清肇事原因。

據了解，當時游男騎乘普通重型機車，載著49歲的印尼籍女友，趁元旦連續假期到新北三峽地區遊玩，返程時沿著籠埔路往土城方向行駛；不料55歲陳姓男子卻駕駛砂石車、在無其他工作人員交管下，從三鶯捷運工地突然駛出左轉，游男來不及煞車，直接撞上砂石車左側。

▲騎乘機車的游男，撞上砂石車後送醫不治。（圖／記者陸運陞翻攝）

警消獲報抵達，發現後座女子全身多處擦、挫傷；而騎車的游男頭部有明顯外傷、顏面嚴重損傷及左側膝部開放性傷口，經測量發現已無呼吸心跳。警消立即送往醫院急救，經過約1小時搶救，家屬到達醫院放棄急救，院方宣告死亡；經酒測，陳男並無酒精反應，車禍事故詳細原因，仍待進一步釐清。

▲游男的機車，發生車禍後殘破不堪。（圖／記者陸運陞翻攝）