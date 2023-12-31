彩妝櫃哥誆「衝業績」、騙女同事幫斗內　6人遭詐161萬怒告

▲張姓男子於北市百貨公司彩妝專櫃上班卻因欠債，以衝業績為由騙客戶匯款，更稱達標會將小家電等轉贈，並辦理退款，導致6人受騙共損失150餘萬元。（示意圖／pexels）

記者黃宥寧／台北報導

在知名百貨化妝品專櫃上班的張姓櫃哥，因積欠債務，將腦筋動到客人身上，以「衝業績」為由，請客人匯款到指定帳戶訂購商品，待達成業績後，將贈送小家電或保養品等，事後再辦理退貨、退款，導致客人誤信照做，甚至還有女客人替他斗內直播主，張短時間得手161餘萬元，6人得知真相憤而怒告。

2021年3月張男（30歲）從某百貨公司「SISLEY」化妝品專櫃離職，因欠債，隔年2月開始以LINE傳訊給吳姓女客人表示「需要衝業績」，方式是幫忙匯款到指定帳戶訂購商品，待達成業績，可贈送達標後小家電、保養品及禮券等贈品，之後再辦理退貨，並將匯款項退還，吳女匯3萬6180元到張男個人帳戶。

被同種說法誆騙的沈姓女客人，從2021年8月直到隔年1月共匯98萬795元、曾姓男客人則匯22萬元、張姓男客人匯12萬、陳姓女客人請張代購蘭蔻保養品，但張卻將2萬4000元拿去還債，更用各種理由拖欠退款。

然而，可惡的張男連自己同事也不放過，更向溫姓女同事稱，想用信用卡刷卡購買精品BV名牌包，及斗內直播主，之後會再還現金，溫女傻信拿數張信用卡給張使用，更刷8萬300元BV包及刷卡10萬元贊助浪live平台直播主，事後溫女未收到還款，同時也發現提供給張男的還款帳號竟成警示帳戶，赫然發現遭騙。

狡詐的張男以為神不知鬼不覺，前後騙7次得手高達161餘萬元。法院審理時，他均坦承不諱，法官審酌張男正值青壯，非無謀生能力之人，不思以正當方法獲取生活所需，竟利用被害人信任，分別以各種詐騙手法詐騙161萬餘元，審理時僅償還一小部分。

法院考量其動機、手段等，依6次詐欺取財罪，各處有期徒刑2月、2月、4月、6月（均可易科罰金），至於1年、7月有期徒刑不得易科，另侵佔陳女部分則判有期徒刑2月，可易科罰金。未扣案犯罪所得156萬320元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。