桌遊館走韓系女團風！　緊身火辣女荷官嗲聲發牌...下場慘　

▲大寮一家桌遊館，找來妹子當荷官還打扮成韓系女團 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市大寮區有兩家麻將館以及桌遊休閒館在深夜時分被警方抄了，警方掌握線報，店家有私下將籌碼兌換成現金的行為，明確觸犯賭博罪，因此拿搜索票突擊，果然查獲百萬賭資，另外也發現桌遊休閒館為招攬顧客，特別找來女子以「韓國流行女團」裝扮當荷官攬客。

高雄市警局督察室及林園分局接獲情資，在大寮區營業的麻將館及桌遊休閒館，以休閒為名卻私下將籌碼、代幣兌換成現金變相從事非法賭博。經過多日蒐證，28日晚間持搜索票先前往大寮區一間處麻將棋牌社實施搜索，當場查獲賭客4人把玩電動麻將，查扣賭資2萬餘元。

▲大寮一家桌遊館，找來妹子當荷官還打扮成韓系女團 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

隔日凌晨再前往大寮區一家桌遊休閒館，當場查獲賭客9名以現金換取籌碼把玩百家樂、妞妞等德州撲克牌賭博，查扣賭金115萬餘元，而且警方發現為了攬客，店家還找來年紀從25歲到36歲的6名女子來當荷官，還請她們穿上韓國流行女團的火辣裝扮、戴瞳孔放大片來吸客，現場還查獲115萬的賭金。最後2起桌遊館以及麻將館的姚姓及吳姓負責人、工作人員7名及賭客13名，偵訊後依賭博罪移送高雄地檢署偵辦。