男被2地檢署追緝！搭小黃代步「眼神閃躲曝身分」　身上還藏毒

記者邱中岳／台北報導

北市保安警察大隊警員，在27日下午時分於大同區環河北路進行攔查勤務，發現1台計程車後座乘客沒有繫安全帶，且面對警方時眼神刻意閃躲，一查才發現竟然是2個地檢署發布的詐欺通緝犯，且身上又查獲海洛因、安非他命等毒品，當場人贓俱獲。

警方指出，44歲的王姓男子，在27日下午3時許，搭著小黃計程車經過北市大同區環河北路，但是卻遇到警方攔查臨檢，王姓男子除了沒有繫安全帶之外，眼神還刻意閃躲警方，警方驚覺有異立刻上前盤查身分，果真讓警方發現端倪。

▲警方攔查計程車發現乘客眼神閃躲，在身上查扣毒品又追出通緝犯身分。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方發現，王姓男子因涉及詐欺案件，必須執行2個月未到案，所以遭到台中地檢署發布通緝，另外，還將帳號提供給詐騙集團洗錢水房使用，因此涉及8起詐騙案件，沒有出面接受偵訊，也遭到新北地檢署發布通緝。

警方事後又在王姓男子身上搜出毒品，其中包括一級毒品海洛因6包，二級毒品安非他命就有3包，當場人贓俱獲，訊後除了依照毒品現行犯移送外，另外遭2處地檢署發布通緝部分，也依照規定解送相關單位歸案。

▲王姓男子因詐欺案遭2處地檢署發布通緝，遭攔查身上還有海洛因、安非他命等毒品。（圖／記者邱中岳翻攝）

據了解，王姓男子因為知道自已遭到發布通緝，所以四處為家躲藏，出門皆以計程車代步，沒想到卻意外栽在警方攔查點，警方針對王姓男子持有毒品部分，也將持續追查上游來源。