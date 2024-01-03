台東縣第11屆立法委員選舉候選人　電視公辦政見會4日起播放

▲台東縣第11屆立法委員選舉候選人政見會，4日起播放。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

由台東縣選舉委員會舉辦的「第11屆立法委員台東縣選舉區候選人公辦電視政見發表會」，3日在縣府2樓簡報室錄製，並將於4日起至12日在縣內各有線電視系統播放。

第11屆立法委員選舉台東縣區選舉，候選人競選活動期間從3日起至12日為期10天，台東縣選舉委員會依公職人員選罷法規定，3日的電視政見發表會由縣選委會委託地方電視台，於上午10時起在縣府簡報室進行錄製，由縣選委會主任委員王志輝擔任主持人，選監小組召集人江志遠、縣選委會總幹事高忠雲與工作人員在場，並依抽籤順序分別由登記號次1號的賴坤成、號次4號的陳長宏、號次2號的黃婉茹、號次5號的黃建賓、號次6號的劉櫂豪、登記3號的許瑞貴依序上台，闡述自己的政見及未來的抱負。

台東縣選舉委員會表示，立委候選人公辦政見將於4日起至12日止，共計10日，分別在（1）東台有線電視事業股份有限公司（播放區域台東市、太麻里鄉、金峰鄉、大武鄉、達仁鄉）、（2）東台有線播送系統股份有限公司（播放區域卑南鄉、鹿野鄉、延平鄉、關山鎮、池上鄉、海端鄉、東河鄉、成功鎮、長濱鄉），每天中12時、晚間18時等2個時段，在20頻道全程播出，一天播出2次，請選民按時收看。

台東縣選舉委員會提醒選民於13日上午8時至下午4時攜帶本人國民身分證、印章、投票通知單，到指定投票所踴躍出席投票。