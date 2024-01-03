減塑台東　7／1起飲料店限制使用塑膠一次用飲料杯

▲環保局派員前往店家加強訪視輔導，飲料店不得提供塑膠一次用飲料杯。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

配合環境部112年8月15日公告「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式」，台東縣也將於7月1日起實施連鎖及非連鎖飲料店不得提供塑膠一次用飲料杯。

台東縣環保局說明，環境部111年4月28日公告「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式」，經過1年多的宣導，並於去年8月15日通過，配合中央政策，今年7月1日起台東縣轄內連鎖及非連鎖飲料飲料店將不得提供一次用塑膠飲料杯，為加強宣導，台東縣環保局已於112年5月份舉行2場「限制飲料店不得提供塑膠一次用飲料杯」說明會，並派員前往店家加強訪視輔導，提前請縣內飲料業者及早因應準備，讓業者在宣導期間檢視庫存，彈性減少進貨，並逐步改使用非塑膠材質的飲料杯，以順利配合限塑政策推展。

台東縣環保局進一步說明，依據台東縣工商登記資料，台東縣共有314家連鎖及非連鎖飲料業者，如果每家飲料業者每天賣出100杯飲料，每天就會產生至少3萬1,400個塑膠一次性飲料杯垃圾，環保局呼籲，除了飲料業者減少產生一次性塑膠垃圾外，也希望民眾一起提倡環保意識，提高環保杯自備率。