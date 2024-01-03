台東監、警跨機關聯合出擊　查扣註銷號牌車輛禁違規上路

▲監理站及交通警察隊聯合出擊查扣註銷號牌車輛。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

為遏阻註銷號牌車輛違規行駛道路，危害其他用路人安全，台東監理站與交通警察隊以及台東縣政府交觀處持續跨機關合作，加強稽查取締註銷牌照扣繳，藉以遏止註銷牌照車輛再違規上路。

2日監理站及交通警察隊聯合出擊查扣註銷號牌車輛，因該類車輛多惡意違規，且有大量違規案件及欠稅未繳，查扣2台車輛尚有約16萬未繳納，且未投保汽車強制責任險。

台東監理站提醒民眾，車輛行駛道路應懸掛有效牌照，如車輛逾期檢驗、停駛超過1年、車主死亡1年內未辦理繼承過戶等因素，依規定註銷車輛牌照後就不得上路，並應儘速至公路監理機關辦理車輛檢驗，重新申領新牌才能行駛道路；若車輛牌照遭註銷後，仍違規行駛道路者，依道路交通管理處罰條例第12條規定，處汽車所有人新台幣3,600元以上10,800元以下罰鍰，並當場移置保管車輛及扣繳牌照。

監理站站長洪美芳表示，車輛遭註銷牌照可能因車況不佳，未辦理車輛定期檢驗，且多未投保汽車強制責任險，猶如不定時炸彈，對交通安全影響甚鉅，監理站將持續跨機關稽查取締，也再次提醒車輛定期檢驗為車主本身應留意之義務，倘車輛因逾期檢驗或其他原因遭註銷牌照，應立即將車牌繳回監理單位，辦理驗車領牌作業，以維駕駛車輛行駛道路之權益。