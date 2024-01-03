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黃色小鴨重返高雄！1／27燈會亮相　期間限定超萌輕軌列車曝光

▲▼黃色小鴨1/27將於高雄愛河灣亮相。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄市許多地方都出現黃色小鴨。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

由荷蘭設計師霍夫曼設計的巨型「黃色小鴨」曾引起全球風潮，睽違10年，「黃色小鴨」將於27日至2月25日重磅回歸愛河灣。今(3日)高雄市觀光局公布，今年高雄燈會將以黃色小鴨為展演活動，並以「2024 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」為主視覺，同時與高雄捷運公司推出期間限定的「小鴨輕軌列車」。

觀光局長高閔琳說明，今年高雄燈會規劃黃色小鴨重返高雄，並將活動主題訂為「2024 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」，是因為期盼有著溫暖陽光與美麗海洋的高雄，能成為每一個造訪高雄的旅客、大小朋友和高雄市民的夢想仙境與遊樂園。

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▲▼黃色小鴨1/27將於高雄愛河灣亮相。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼為慶祝高雄輕軌成圓，推出期間限定黃色小鴨超萌列車。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼黃色小鴨1/27將於高雄愛河灣亮相。（圖／記者許宥孺翻攝）

為慶祝高雄輕軌成圓，觀光局特別設計限定版小鴨輕軌列車，車廂外以黃色小鴨為主角，搭乘輕軌穿越高雄流行音樂中心、85大樓、大港橋等高雄著名地標；車廂則有不同造型的小鴨看板，讓市民和搭乘輕軌的遊客不僅好拍，更感受到高雄的活潑與活力。

活動主視覺設計師小麥Gloria Mak表示，荷蘭藝術家霍夫曼（Florentijn Hofman）的黃色小鴨（Rubber Duck）充滿童趣，本次主視覺特別以藍色和小鴨的黃色做為主色調，營造出高雄冬日陽光下溫暖的港灣景象；並透過簡潔的圖像呈現高雄愛河港灣週邊建物景致，將黃色小鴨與高雄10年來的重大公共建設與地景結合，藉此突顯巨大卻又超萌的可愛小鴨，傳達高雄溫暖、療癒的城市氛圍。

▲▼黃色小鴨1/27將於高雄愛河灣亮相。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼黃色小鴨1/27將於高雄愛河灣亮相。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼黃色小鴨1/27將於高雄愛河灣亮相。（圖／記者許宥孺翻攝）

觀光局補充，日前預告黃色小鴨即將重返高雄，散落在高雄市區各處的「黃色角落」具許多不同的創意，有堆疊成聖誕樹造型的黃色角落，也有以黃色圓臉構築而成，類似表情符號（Emoji）的笑臉等，已成為民眾爭相前往拍照打卡的熱點；其中輕輕飄落堆疊而成的黃色笑臉地景，和彷彿衝破窗戶象徵自由的飛翔笑臉玻璃窗貼，還有壽山動物園的「動物限定款」黃色笑臉都超受歡迎。透過黃色小鴨和溫暖療癒的黃色角落，期盼將高雄打造成今年最好玩的冬日遊樂園。

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