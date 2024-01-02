一張圖曝台灣人露營！「把家搬到營地」拚裝備炫耀　網留言炸鍋

▲AI繪圖認定的台灣人露營 。（圖／《流氓藥師》授權）

記者吳奕靖／高雄報導

露營在台灣有越來越熱衷的風氣，不過在跨年之後有網友在知名臉書社團《爆料公社》發文抱怨「跨年高雄露營一肚子氣，怒批營區滿是紅螞蟻窩，根本像是廢墟」，同樣也熱愛露營的知名網紅《流氓藥師》也曾用AI繪圖製作出「台灣人的露營」po在粉專，造成不少網友熱情回應。

網友在爆料公社發文抱怨，自己跨年在高雄露營露到一肚子氣，營區滿是紅螞蟻窩，根本就像是廢墟，露營結束之後就立馬拉黑，甚至還在文末tag高雄市政府、環保局，同時質疑是否有逃漏稅，這個營地是否合法等問題？但其實露營在台灣的風氣越來越夯，知名網紅《流氓藥師劉信和》日前就在自己臉書發布了一張透過AI的繪圖，來表達台灣人的露營是「根本就只是開著一台只能行駛鋪裝車道的轎車，然後把家裡東西通通都搬到露營地，買很貴很精緻卻一點都不耐用的裝備，是為了炫耀比拚，實質上只不過是換個地方，吃飯打牌喝酒睡覺而已，完全沒有任何困難也沒有冒險精神。

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這邊文章一貼出來，總共超過3百多次分享，有網友回應：「說親近大自然，結果沒熱沒水沒鋼棚沒供電的營地不去，殊不知那些營地幾乎8成都違法開發」、「機露比開車露營更能思考哪些是必需品跟練習打包的能力」、「現在露營的目的就和以前的不一樣，硬要比」，「真要露營就不要要用電」，也有網友質疑「為什麼露營非得要跟冒險犯難精神與困難劃上等號，不能有人單純只想要享受在山林醒來的感覺」、「菜鳥的裝備是加法，當開始減法時才算是老鳥」。