圍爐宴呷澎拜！高雄餐廳滿席推外帶　必比登雙品牌聯手打造蘿蔔糕

▲林皇宮圍爐宴已預訂逾8成。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

過年家家戶戶都會準備除夕圍爐宴，不少飯店、婚宴會館已磨刀霍霍迎接商機。高雄林皇宮目前已經預訂八成、破320桌；漢來美食旗下高雄兩館宴會廳272桌已全數售罄，改推宅配年菜、年節禮盒；米其林必比登推介的老新台菜也推出小家庭冷凍年菜，早鳥享優惠價。

高雄林皇宮全棟滿席共400桌，今年除夕圍爐宴已預定超過8成。總經理柯光龍表示，今年對於餐飲業，是疫後最完整的一年，去年年節剛好又遇到一波疫情，許多消費者臨時取消或改採外帶，預估今年業績比去年成長一倍。尾牙春酒部分，今年有需多公司行號擴大辦理，破百場次達20多場，業績已恢復至疫前8成，目前好日子、周末訂位已滿。

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▲業者預估，今年圍爐宴業績比去年成長一倍。（圖／記者許宥孺攝）

林皇宮推出除夕圍爐宴，每桌18888元+10%(10人份)，以及每桌 12888+10%(6人份)，可滿足大、小家庭的需求。以豐盛8道前菜開胃，接續有錦繡扒裙翅羹湯、永安漁港直送的黃金蟲草蒸龍虎斑、干貝佛跳牆、照燒鰻片荷葉粽、清蒸波士頓龍蝦、法式蹄肋骨拚杏片蝦捲。

▲漢來美食推出宅配年菜，圖為貴妃藥膳醉蝦、鮑魚干貝全雞鍋。（圖／漢來美食提供）

漢來美食旗下高雄兩館宴會廳除夕圍爐宴，合併席開272桌，早早全數售罄，今年因應人力、食材成本上漲，餐價漲幅約6.7%，現於購物商城推出宅配年菜、年節禮盒，去年營收直逼3200萬，今年目標上看4000萬。

漢來美食主打簡單復熱就能吃到五星級飯店的美食，組合有6款主廚大菜，包括鮑魚干貝全雞鍋、貴妃藥膳醉蝦、五福極品海鮮羹、干貝櫻花蝦米糕、煙燻豬肋排等再加上一款飯後小點心「冰雪麻糬禮盒」，定價7840元。

▲老新台菜推出5-6人冷凍年菜，有過年必吃5道美饌。（圖／老新台菜提供）

蟬連兩屆米其林必比登推介的高雄老新台菜，今年首度在官方商城推出冷凍年菜組合，推出5-6人小家庭組合，有「吉祥如意大三元」包含紹興醉蝦、綑蹄以及油雞，以及瑤柱響螺燉雞湯、富貴吉祥一品封、龍蝦蟹肉糯米糕、松露鮑魚煨虎掌等5道美饌，每套6300元。

▲老新台菜與橋邊鵝肉強強聯手，兩家必比登餐廳合推限定蘿蔔糕。（圖／老新台菜提供）

此外，老新台菜也推出限定蘿蔔糕，特別選用同樣獲得必比登推介、高雄在地老字號「橋邊鵝肉」出產的「樂朋LE PONT」黃金鵝油香蔥酥。由老新廚藝團隊純手工製作，結合橋邊鵝肉主理人陳良士Luc留法經驗，將台南紅蔥頭細切薄片後放入精煉的黃金鵝油當中爆酥成鵝油香蔥酥，融入蘿蔔糕內，增添獨特的味蕾感受。重達1KG的美味蘿蔔糕，融合飛魚卵香腸、白蝦仁、台灣鯛魚及美濃珍珠菜圃等滿滿餡料。