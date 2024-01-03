草莓泡芙有整顆新鮮草莓！　超商最新「7款草莓甜點、麵包」開吃了

▲超商草莓季一口氣網羅7款全新草莓甜點、麵包等吃。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

冬季限定草莓季吃不停！有超商驚喜化身「草莓甜品專賣店」，一口氣推出7款全新草莓甜點、麵包新品，不僅有吃得到整顆新鮮草莓的「草莓泡芙」、「草莓大福」，還有結合起司的「草莓雙餡起司塔」、Meat Up覓晌聯名「巧莓慕斯杯杯」等，草莓控通通不能放過，即日起於全門市上市開吃。

▲必吃夾了整顆草莓的草莓泡芙。

▲「巧莓慕斯杯杯」特意找來西門町人氣網美名店「Meat Up覓晌」聯名。

全家「草莓季」開跑了，嚴選當季新鮮草莓入料打造7款全新草莓甜點、麵包，首推minimore「草莓雙餡起司塔」，選用黑色塔殼搭配草莓起司內餡，每一口都能吃到酸甜草莓香尬滑順起司，再來的「草莓泡芙」是以黑色泡芙外皮搭配草莓卡士達鮮奶油，並夾入整顆新鮮草莓，大口咬下超滿足，更找來「Meat Up覓晌」聯名推出「巧莓慕斯杯杯」，使用酸甜草莓乳酪慕斯餡搭配巧克力蛋糕，再以糖漬草莓、粉紅白玉點綴，還有人氣回歸的「草莓大福」，一次滿足草莓甜點控。

▲加碼吃3款草莓麵包。

加碼還有3款草莓麵包，其中，「草莓優格菠蘿」是選用草莓優格乳酪內餡搭配外觀有著超Q粉色愛心的菠蘿皮，口感酸甜好吃，而「莓好草莓鬆餅」以特製粉色鬆餅結合草莓奶油內餡，吃得到草莓香與莓果微酸滋味，最後的「粉漾草莓乳酪丹麥」則是使用鮮奶油乳酪餡搭配草莓果醬，即日起於全門市通通能吃到。

▲7-11也迎來草莓季。

▲一次就有5款草莓麵包選擇。

另，7-11近日也強勢迎來最新草莓季，一口氣網羅5款草莓麵包、2款草莓甜點等吃，其中，麵包部分有「草莓卡士達布雪」，草莓果醬裡還加入果丁增添口感，再結合卡士達打造柔順滋味；「愛餡大亨草莓奶油軟法」則是以草莓醬搭配鹹奶油，結合Q彈軟法堡體；「草莓起司軟歐」吃得到裸麥香氣、蜜漬草莓乾結合略帶咬勁的歐式麵包；「統一麵包草莓夾心」選用蜜漬草莓醬搭配蘋果麵包，最後的「新感覺草莓夾心」則是咬下就能吃到含有果肉、Q彈蒟蒻的草莓醬。

▲草莓甜點必吃爆餡草莓羅馬生乳包。

同步還有2款草莓甜點，首推「爆餡草莓羅馬生乳包」，選用本土產草莓醬結合歐洲進口鮮奶油，搭配日式冷藏麵包，大口咬下爆出酸甜草莓餡，而「草莓慕斯杯」則添加奧地利草莓醬，搭配香濃馥郁鮮奶油、綿密蛋糕以及粉色糰子，口感豐富又療癒，即日起於全門市開吃。