　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

草莓泡芙有整顆新鮮草莓！　超商最新「7款草莓甜點、麵包」開吃了

▲▼全家草莓季。（圖／業者提供）

▲超商草莓季一口氣網羅7款全新草莓甜點、麵包等吃。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

冬季限定草莓季吃不停！有超商驚喜化身「草莓甜品專賣店」，一口氣推出7款全新草莓甜點、麵包新品，不僅有吃得到整顆新鮮草莓的「草莓泡芙」、「草莓大福」，還有結合起司的「草莓雙餡起司塔」、Meat Up覓晌聯名「巧莓慕斯杯杯」等，草莓控通通不能放過，即日起於全門市上市開吃。

▲▼全家草莓季。（圖／業者提供）

▲必吃夾了整顆草莓的草莓泡芙。

▲▼全家草莓季。（圖／業者提供）

▲「巧莓慕斯杯杯」特意找來西門町人氣網美名店「Meat Up覓晌」聯名。

全家「草莓季」開跑了，嚴選當季新鮮草莓入料打造7款全新草莓甜點、麵包，首推minimore「草莓雙餡起司塔」，選用黑色塔殼搭配草莓起司內餡，每一口都能吃到酸甜草莓香尬滑順起司，再來的「草莓泡芙」是以黑色泡芙外皮搭配草莓卡士達鮮奶油，並夾入整顆新鮮草莓，大口咬下超滿足，更找來「Meat Up覓晌」聯名推出「巧莓慕斯杯杯」，使用酸甜草莓乳酪慕斯餡搭配巧克力蛋糕，再以糖漬草莓、粉紅白玉點綴，還有人氣回歸的「草莓大福」，一次滿足草莓甜點控。

▲▼全家草莓季。（圖／業者提供）

▲加碼吃3款草莓麵包。

加碼還有3款草莓麵包，其中，「草莓優格菠蘿」是選用草莓優格乳酪內餡搭配外觀有著超Q粉色愛心的菠蘿皮，口感酸甜好吃，而「莓好草莓鬆餅」以特製粉色鬆餅結合草莓奶油內餡，吃得到草莓香與莓果微酸滋味，最後的「粉漾草莓乳酪丹麥」則是使用鮮奶油乳酪餡搭配草莓果醬，即日起於全門市通通能吃到。

▲▼7-11最新草莓季甜點。（圖／7-11提供）

▲7-11也迎來草莓季。

▲▼7-11最新草莓季甜點。（圖／7-11提供）

▲一次就有5款草莓麵包選擇。

另，7-11近日也強勢迎來最新草莓季，一口氣網羅5款草莓麵包、2款草莓甜點等吃，其中，麵包部分有「草莓卡士達布雪」，草莓果醬裡還加入果丁增添口感，再結合卡士達打造柔順滋味；「愛餡大亨草莓奶油軟法」則是以草莓醬搭配鹹奶油，結合Q彈軟法堡體；「草莓起司軟歐」吃得到裸麥香氣、蜜漬草莓乾結合略帶咬勁的歐式麵包；「統一麵包草莓夾心」選用蜜漬草莓醬搭配蘋果麵包，最後的「新感覺草莓夾心」則是咬下就能吃到含有果肉、Q彈蒟蒻的草莓醬。

▲▼7-11最新草莓季甜點。（圖／7-11提供）

▲草莓甜點必吃爆餡草莓羅馬生乳包。

同步還有2款草莓甜點，首推「爆餡草莓羅馬生乳包」，選用本土產草莓醬結合歐洲進口鮮奶油，搭配日式冷藏麵包，大口咬下爆出酸甜草莓餡，而「草莓慕斯杯」則添加奧地利草莓醬，搭配香濃馥郁鮮奶油、綿密蛋糕以及粉色糰子，口感豐富又療癒，即日起於全門市開吃。

  【你可能也想看】

►麥當勞漲價了！最新價格表一次看　新菜單爽嗑5款神級漢堡
►豪送7台名車、500g黃金條塊！　4大超商「新春福袋」開搶了
►泡芙控搶吃新口味！　濃郁系「爆餡東方美人茶泡芙」只賣1個月

ET快訊
7-ELEVEn只有「n」是小寫！一堆人問號　官方解答了
快訊／塔台「未准許」海保機進跑道！　僅允許日航降落
「以為要死了」乘客慌張起身！空姐急吼：都坐下...379人全
快訊／又搖！石川縣規模5.5「極淺層地震」　最大震度5強
2天479起餘震！　氣象廳警告：一周內小心「震度7級」強震
快訊／09:43規模4.5「極淺層地震」　最大震度3級
快訊／股匯雙殺！台幣貶逾1角　台股重挫250點
新潟市區「噴出石油」！當地人傻眼

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

草莓泡芙有整顆新鮮草莓！　超商最新「7款草莓甜點、麵包」開吃了

快試試看！「4大創意泡麵吃法」曝光　加了布丁、乖乖竟超美味

星巴克、漢堡王買1送1！　foodpanda「1月超殺優惠碼」一次看

年前盤點最該入手「寶藏家電」　網友按讚「2024沒它不行！長這麼大都喝了什麼」

限時6天！超商「咖啡飲品組合優惠」來了　喝美式配霜淇淋只要65元

開工日不憂鬱！　超商「大杯美式／拿鐵買2送2」今天限定喝

爺孫戀林靖恩跨年夜住飯店　砸電視遭趕...坐ATM旁不走

婁峻碩狂奔15秒壓線跑上台！　跨年趕場「超驚險」第一視角曝

張誌家最後揮棒身影曝光　啟蒙教練：最有天分投手

龐氏騙局5年吸金65億！　住豪宅狂買精品包、名車

2機擦撞！起火瞬間畫面曝　日本羽田機場4條跑道全關

準備賑災...海保廳飛機被擦撞　5機組人員罹難！機長搶救中

老公依偎妻懷裡撒嬌討摸　見被錄影秒跳起怒喊刪掉

汪東城戰力指數飆升！變身鬼龍　合體陳德修《夠愛》夢回《終極》

日本7.6強震24死!直擊海嘯猛衝 樓塌活埋多人 ｜20240102 ET午間新聞

前職棒球星張誌家驚傳猝逝　母淚崩：去看孩子最後一面

草莓泡芙有整顆新鮮草莓！　超商最新「7款草莓甜點、麵包」開吃了

快試試看！「4大創意泡麵吃法」曝光　加了布丁、乖乖竟超美味

星巴克、漢堡王買1送1！　foodpanda「1月超殺優惠碼」一次看

年前盤點最該入手「寶藏家電」　網友按讚「2024沒它不行！長這麼大都喝了什麼」

限時6天！超商「咖啡飲品組合優惠」來了　喝美式配霜淇淋只要65元

開工日不憂鬱！　超商「大杯美式／拿鐵買2送2」今天限定喝

呂秋遠／張誌家淡出棒壇客死異鄉　短短人生把握當下

智冠連3天批網銀拉抬股價　今開盤最高漲9%

蘋果日本2024新年活動！　買iPhone送龍年限定AirTag

24歲機車女神車禍溺斃！身材嬌小「打不開車窗」　同車3人均獲救

運20億元毒品來台！貨輪、遊艇遭扣拍賣　國庫進帳2721萬

台南勞工局身心障礙就業服務一條「龍」　獲獎連連受肯定

身分證拿出來！生肖屬龍、壽星快看　暢玩樂園直接打5折

7-ELEVEn招牌只有「n」是小寫！一堆人問號　官方解答了

侯友宜反擊抹紅「我兩代人拿槍護台」　與拜登同路線

快訊／塔台「未准許」海保機進跑道！　僅允許日航降落羽田

欠扁鸚鵡意外入鏡測速照相機　鳥嘴狂啄：抓到違規了沒呀～

消費熱門新聞

美國No.1「超夯磷蝦油」　限時優惠賣場現搶購潮

超商大杯美式、拿鐵買3送3只有今天

7-11新春福袋53款式、開賣時間快看

元旦「7大速食優惠」快看！

4大創意泡麵吃法曝光！竟加布丁、乖乖

口碑行動力爆品年前最大優惠來了

foodpanda「1月超殺優惠碼」一次看

黑暗烤雞料理超Juicy　網紅大秀甘比亞家鄉菜

頻率、頻段、頻寬？電信用語解密

盤點最該入手「寶藏家電」　網友按讚2024沒它不行！

限時6天！超商咖啡飲品組合優惠來了

超商大杯美式／拿鐵買2送2今天搶喝

限時2天！超商咖啡「買1送1」爽喝

7-11「神級糖葫蘆」免衝門市靠這招買到

更多熱門

相關新聞

手搖飲指定飲品買1送1今天限定喝

手搖飲指定飲品買1送1今天限定喝

手搖控的周三小確幸來了！人氣手搖飲品牌「CoCo」每周好友日來了，今（3）日祭出限時1天「指定飲品買1送1」優惠，提醒須在官方LINE帳號領券，並於線上點單使用，每人最多可領2張優惠券。

壽司郎2023年10大人氣排行榜出爐

壽司郎2023年10大人氣排行榜出爐

4大創意泡麵吃法曝光！竟加布丁、乖乖

4大創意泡麵吃法曝光！竟加布丁、乖乖

foodpanda「1月超殺優惠碼」一次看

foodpanda「1月超殺優惠碼」一次看

限時6天！超商咖啡飲品組合優惠來了

限時6天！超商咖啡飲品組合優惠來了

關鍵字：

美食情報美食雲草莓超商全家7-11

讀者迴響

熱門新聞

2機相撞塔台對話曝！巡邏機疑闖跑道

日本7.6強震　新潟市區「噴出石油」當地人傻眼

即／清潔婦靠排風機休息突啟動　慘被絞亡

日本強震「報應來了？」主播下場慘

吳奇隆傳婚變「微博封鎖劉詩詩」！　陸網實測：實錘了

陸跨年爆假唱「台灣2天后被點名」結果出爐！

老婆被欺負　男把同事頭塞進400度油鍋

即／內湖2死命案！20多歲裝潢工倒臥室明顯死亡

林靖恩跨年夜住飯店　砸壞電視被趕走

379人日航窗外火海　「一堆人還坐等空姐指令」

林靖恩頂級摩鐵獨過聖誕　也打破萬元石桌

鋒面來了！今雨區擴大越晚越冷　連3天探10℃↓

「台大五姬」陳匡怡消失3年現況曝光！

糗了！一群人認錯台北101　網笑翻

2裝潢工密閉空間施工　疑吸入大量有機溶劑中毒亡

更多

最夯影音

更多
爺孫戀林靖恩跨年夜住飯店　砸電視遭趕...坐ATM旁不走

爺孫戀林靖恩跨年夜住飯店　砸電視遭趕...坐ATM旁不走
婁峻碩狂奔15秒壓線跑上台！　跨年趕場「超驚險」第一視角曝

婁峻碩狂奔15秒壓線跑上台！　跨年趕場「超驚險」第一視角曝

張誌家最後揮棒身影曝光　啟蒙教練：最有天分投手

張誌家最後揮棒身影曝光　啟蒙教練：最有天分投手

龐氏騙局5年吸金65億！　住豪宅狂買精品包、名車

龐氏騙局5年吸金65億！　住豪宅狂買精品包、名車

2機擦撞！起火瞬間畫面曝　日本羽田機場4條跑道全關

2機擦撞！起火瞬間畫面曝　日本羽田機場4條跑道全關

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

政治金童趙少康駕到！

政治金童趙少康駕到！

國民黨副總統候選人趙少康，23日在凱道大造勢，表示要贏回中華民國，趙少康也在節目中論述參選理念

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面