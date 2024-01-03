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大陸 大陸焦點 特派現場

結婚彩帶變火柱！新娘「臉上狂冒煙」險毀容...就醫慘變木乃伊

新娘慘變木乃伊。（圖／翻攝自抖音）

▲新娘臉部被燙傷，整張臉都被纏滿繃帶。（圖／翻攝自抖音）

圖文／CTWANT

喜事險變悲劇！大陸浙江台州一對新人日前開心舉辦婚禮，未料新娘竟在接受親友的「彩帶噴霧」慶祝時被燙傷，導致整張臉長滿大水泡，差點毀容。

新娘近日在抖音曬出事發經過，表示她去年12月23日結婚時，在步下結婚禮車、穿著一襲改良式傳統禮服與新郎步上紅毯後，很快被一旁親友灑滿彩帶噴霧。但原本笑開懷的她，先是頭髮冒煙、捂著臉躲進新郎懷裡，右臉還馬上明顯紅腫。

新娘表示，當下雖然覺得臉熱熱的，但感覺應該沒事，怎知隔天起來滿臉都是水泡，看完醫生就變成整張臉都是繃帶的木乃伊。她滿臉繃帶的畫面曝光後，由於繃帶內疑似貼有黑色藥膏，不少網友乍看還以為是新娘臉被炸黑。

有當地網友透露，噴彩帶是台州最近流行起來的結婚習俗，因為這彩帶噴起來既熱鬧，還便宜好清理。不過，曾有消防員表示這類彩帶噴霧內含乙醇、甲烷，噴出形成氣霧後一旦遇火就非常容易變成「火柱」，經實測，火柱最長可達近1公尺。

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