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南投市公所去年底擴增120處監視器　市長承諾任內每年新增120處

▲南投市公所去年底擴增監視器，預計每年固定增加120處。（圖／南投市公所提供，下同）

▲南投市公所去年底擴增監視器，預計每年固定增加120處。（圖／南投市公所提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投市公所積極規劃監視器擴增以提升治安，市長張嘉哲即於112年中提出追加預算，獲市民代表會同意支持並發包，順利在去年底於南投市新裝設120處監視器；市公所表示將繼續努力，固定每年新設120處監視器，持續擴大監視範圍，維護市民居住環境的安全。

市公所指出，過去市區監視器範圍不夠廣泛，導致部分路口、巷道等出現畫面死角窘境，若民眾不幸發生車禍等社會案件，很難釐清實際情況，造成警方偵辦困難。

▲南投市公所擴增監視器，每年固定增加120處。（圖／南投市公所提供）

此外，也有市民曾在早上起床後，發現自家外道路被不明人士丟棄整袋垃圾，因為沒有監視器，無奈只能自己收拾，相當困擾；或民眾家中有年邁失智的父母親，自行外出後忘記回家的路，夏天在外徘徊有中暑可能，冬天還有受凍風險，就算立即報警找人，也常因為監視器不足，搜索上出現斷點，尋人作業難上加難，只能乾著急。

▲南投市公所擴增監視器，每年固定增加120處。（圖／南投市公所提供）

市公所回顧，張嘉哲上任後即請同仁積極規劃，並在去年7月順利發包，並邀請市民代表、里長、警方、學校等單位開會，決定裝設120處監視器，由里長及代表們協助向市民朋友徵詢何處適合裝設監視器，以保障當地居民的安全，而目前已裝設完畢並啟用。

張嘉哲承諾，這次新增120處監視器是第一年，未來任內每年都會編列預算、年年至少增加120處，直到全市監控系統完善為止，若居民有需求，都可以向里長或代表提供裝設點建議。

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