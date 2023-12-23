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南投市圓環聖誕樹點燈　人氣卡通偶像波力熱舞小朋友嗨翻

▲南投市民擠爆南投市圓環，與人氣卡通偶像「波力」一起聖誕點燈報福音。（圖／南投市公所提供，下同）

▲南投市民擠爆南投市圓環，與人氣卡通偶像「波力」一起聖誕點燈報福音。（圖／南投市公所提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為歡度聖誕佳節，南投市公所一連舉辦多場系列活動：包含「聖誕插畫比賽」、「武德殿圓環點燈儀式」及專屬幼兒園的「聖誕節闖關日」，除於圓環立起聖誕樹，更邀請知名卡通《波力救援小英雄》中主角波力表演，邀請所有市民一起感受滿滿聖誕氣氛。

「2023南投市聖誕報福音、波力現武德」聖誕樹點燈儀式22日晚間在縣定古蹟武德殿前廣場舉辦，大小市民齊聚一堂，在主持人和市長張嘉哲帶領下，倒數齊喊「5、4、3、2、1」，聖誕樹燈飾瞬間亮起、美麗的燈光照耀市區，讓現場民眾驚呼連連；波力及安寶接著在舞台上陣演出，隨著音樂賣力的擺動身軀，跳出動感的舞姿，孩子們也跟著興奮起舞，讓現場氣氛嗨到最高點。

▲南投市民擠爆南投市圓環，與人氣卡通偶像「波力」一起聖誕點燈報福音。（圖／南投市公所提供）

市公所指出，日前舉辦的聖誕節插畫比賽，由網友在臉書選出前20名得獎者，也在昨晚活動中頒獎，第一名5000元、第二名4000元、第三名3000元、第四名2000元、第五名1500元，其餘15名得獎者各獲得價值1000元的禮物1份；而沒獲選的孩子也有一人一份的小蛋糕，作為參加獎。

▲南投市民擠爆南投市圓環，與人氣卡通偶像「波力」一起聖誕點燈報福音。（圖／南投市公所提供）

市長張嘉哲表示，趁著聖誕佳節氣氛，舉辦各式活動，希望孩子們能在寒冬之中，都能體驗聖誕佳節的喜悅，並且留下美好回憶，未來市公所將會持續舉辦親子教育活動。

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