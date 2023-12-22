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社會 社會焦點 保障人權

大貨車載運鴿舍卻疏忽高度　扯斷監視器電纜...警開罰再求償

記者吳世龍／高雄報導

高雄一名張姓駕駛（47歲）昨晚(21號)駕駛營業曳引車載運鴿舍，行經路竹區一處路口時，因裝載鴿舍過高，不慎勾斷市警局監視器電線。所幸，並未發生其他交通事故及停電等情事，警方表示，張男並無酒精反應，將依道路交通管理處罰條例開罰及向肇事駕駛的貨運公司提出求償。

▲▼張男昨晚(21號)駕駛營業曳引車載運鴿舍，行經路竹區一處路口時，因裝載鴿舍過高，不慎勾斷市警局監視器電線。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲張男昨晚(21號)駕駛營業曳引車載運鴿舍，行經路竹區一處路口時，因裝載鴿舍過高，不慎勾斷市警局監視器電線。（圖／記者吳世龍翻攝）

張男駕駛營業曳引車載運鴿舍，於21日21時20分許，行經路竹區金平路與仁愛路口時，因裝載鴿舍過高，不慎勾斷市警局監視器電線。警方獲報前往處置，除派員現場疏導交通，以避免交通事故外，並通報臺灣電力公司人員派員搶修，經臺電派員搶修，於21日晚上21時45分，排除事故完畢。

▲▼張男昨晚(21號)駕駛營業曳引車載運鴿舍，行經路竹區一處路口時，因裝載鴿舍過高，不慎勾斷市警局監視器電線。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲張男昨晚(21號)駕駛營業曳引車載運鴿舍，行經路竹區一處路口時，因裝載鴿舍過高，不慎勾斷市警局監視器電線，警方獲報後通知台電人員前來搶修。（圖／記者吳世龍翻攝）

警方將肇事的張男帶回派出所了解，發現張男並無酒精反應，僅是一時疏忽未注意裝載貨品高度，導致扯斷電線事故。所幸，並未有人員傷亡，亦未發生其他交通事故及停電等情事。

警方表示，後續將通知監視器廠商進行維修，並依規定完成車禍現場測繪及向肇事駕駛張員及其貨運公司提出求償，並對肇事違規超高行為依道路交通管理處罰條例第29及30條規定告發車主及駕駛人，將各受罰新臺幣3000元至18000元罰鍰及違規記錄及記點，嚴懲此惡性交通違規。

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