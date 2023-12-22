快到監視器只拍下殘影！彰化騎士飛撞轉彎車殞命　恐怖畫面曝光

記者唐詠絮、莊智勝／彰化報導

彰化市中山路一段103巷口昨(21日)晚間6時許傳出一起死亡車禍，警方調查，劉姓騎士當時在中山路一段超速行駛，經過路口時撞上轉彎的自小客，劉男當場噴飛、面部朝下趴臥路面，經送醫搶救後仍宣告不治。而恐怖的撞擊過程全被鄰近監視器拍下。

▲劉男速度飛快，明顯超速，監視器只能拍到殘影。（圖／記者唐詠絮翻攝）

監視器畫面顯示，當時劉男騎著機車沿著中山路一段直行，且速度飛快；而路口蔡姓女子則駕駛自小客準備左轉。劉男發現後疑似猛力壓下剎車，後車輪還冒出一陣白煙，但由於速度太快，機車仍無法停下，劉男閃不開當場高速撞上小客車，整輛機車支離破碎，而人也噴飛、面部朝下趴臥一旁。救護人員到場時劉男傷勢相當嚴重，經緊急送往醫院搶救後，仍宣告不治死亡。

有目擊者指出，死者劉男疑似案發前不久才在附近的機車行改裝機車，改好後直接上路試車，未料竟發生死亡意外；針對這一說法，車行的老闆則否認，表示死者確實經常找他修理、保養機車，雖然有改裝，但並非是改車試車而發生意外，推測是下班經過，超速行駛而釀禍。詳細事故原因、肇責歸屬仍尚待警方進一步調查釐清。

▼劉男撞擊後噴飛趴臥路面，傷勢嚴重，經送醫後仍然不治。（圖／記者唐詠絮翻攝）