　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

媒體質疑「家族土地超過500筆」　李妍慧：沒有違法「全都露」

▲▼民進黨發言人李妍慧。（圖／記者陳家祥攝）

▲新竹市前議員李妍慧。（資料照／記者陳家祥攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨近日頻頻質疑藍白總統候選人侯友宜、柯文哲家族土地爭議，今（2）上午開記者會批評柯文哲持分農地違法是「大說謊家炒地P」，不過，有媒體會中詢問與會的前市議員李妍慧，家族土地超過500筆以上，是否也適用「養地」的批評？李回應，「你如果要投資養地，你也可以呀」，但要在法律允許範圍，且都應該要公開揭露，「我從以前到現在，也從來都沒有不公開揭露過」。

李妍慧是新竹大建商昌益家族的媳婦，她今天上午出席民進黨中央黨部記者會時，有媒體詢問，李妍慧擔任市議員期間的財產申報，光是家族的土地就35頁，以一頁大概15筆土地來算，可能超過500筆以上，且裡面有好幾筆土地的價值是3億5000萬或1億4000萬，「雖然這是妳的先生的土地，或妳先生的建設公司土地，妳剛才提養地的這個批評，是不是也適用在妳身上？ 」

對此，李妍慧回應，今天的主題其實是柯文哲違反農地農用的原則，對於媒體提問，第一，她不是候選人，也沒有擔任任何公職，「其實你可以看到大部分、幾乎是99%哦，都是夫家的地」，如果要投資養地也可以呀，但要在法律允許範圍，沒有違法，且應該要公開揭露，「我從以前到現在，也從來都沒有不公開揭露過」。

至於媒體詢問李妍慧曾申報不實挨罰一事，李妍慧說，其實不是不揭露，而是申報不實，是因為監察院在查核的過程當中，跟當初申報的數字有誤差，該繳的罰金或者是該受的處罰，因為申報不實所要付出的，她都接受。

此外，民進黨發言人張志豪說，今天民進黨是柯文哲、侯友宜，針對土地的事情，是不是有炒地皮、是不是有圈地養地？這些爭議都必須要說清楚，才符合政治人物以及公眾人物的誠信還有擔當，請柯文哲、侯友宜務必自己出面說清楚。

ET快訊
北捷透明隔板「驚見超辣一幕」！　巨胸緊貼變形
媽媽獻上女兒給男友性侵　喊：給他做沒關係
獨／張誌家小學照片曝　啟蒙教練心痛：見過最有天分投手
張誌家赴陸前PO文「不闖怎知能力到哪！99加油」　自勉卻留遺
快訊／賴清德突遭女猛親！　維安人員急帶開
LIVE／張誌家43歲猝逝！母姊曝死因　日7.6強震24死直
快訊／李銘忠求婚成功！　正妹妻正面曝光
張誌家生前最後視訊！　和前妻、小孩「跨年40分鐘」
受邀赴陸比賽！張誌家蜷曲沙發猝逝　球隊老闆：他不喝酒的人

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

選前11天藍營桃園路口拜票　「不會打仗」趙少康提5保證

媒體質疑「家族土地超過500筆」　李妍慧：沒有違法「全都露」

選前黃金周末腳踏車繞行選區　曾玟學宣布捐出選票補助款

趙少康還原接洽泰勒絲來台過程　強調「都是實話」：文化部不要亂講

民進黨公布「大說謊家炒地P」宣傳片　柯文哲農地4違法沒道歉

菱傳媒民調／賴清德自8月首「跌破四成」　侯康配32.83％緊追在後

快訊／熱情啾咪！賴清德嘉義縣參香　支持者嗨自拍索吻

圖／柯文哲啟動車掃　剛酸侯友宜拆防彈玻璃⋯中途也因1理由降下

選前10天催票計畫曝光　「賴蕭配」將辦21場大型造勢

賴清德當立委曾施壓關說？　邱毅曝「略有所聞」：我近日會採取行動

羅志祥跨年加碼《科目三》《我姓石》　SLICKBACK跳下台粉絲嗨翻

Jessi台中跨年「GAN打招呼」　想學新單詞...粉絲教：COW腰XD

金世正台南跨年獻驚喜　合體周興哲唱《永不失聯的愛》

羅志祥唱跨年「比主持緊張」　問粉絲願望...直接遭媽媽強吻XDD

高雄跨年「原子筆哥」到案了　強調沒帶違禁品：當時要拿筆

天后來了！蔡依林全開麥唱跳　18分鐘連8首看超過癮!!!

Jessi繼GAN後　粉絲再教「COW腰」XD

日本7.6強震！台灣團原機折返　觀光署：尚未有國人傷亡受困

大象體操跨年唱一半突「有人拿刀」！　爆粗口離開舞台...網怒「引起恐慌」

趙少康狂問蕭美琴問題！　吳欣盈：請不要把我當空氣

選前11天藍營桃園路口拜票　「不會打仗」趙少康提5保證

媒體質疑「家族土地超過500筆」　李妍慧：沒有違法「全都露」

選前黃金周末腳踏車繞行選區　曾玟學宣布捐出選票補助款

趙少康還原接洽泰勒絲來台過程　強調「都是實話」：文化部不要亂講

民進黨公布「大說謊家炒地P」宣傳片　柯文哲農地4違法沒道歉

菱傳媒民調／賴清德自8月首「跌破四成」　侯康配32.83％緊追在後

快訊／熱情啾咪！賴清德嘉義縣參香　支持者嗨自拍索吻

圖／柯文哲啟動車掃　剛酸侯友宜拆防彈玻璃⋯中途也因1理由降下

選前10天催票計畫曝光　「賴蕭配」將辦21場大型造勢

賴清德當立委曾施壓關說？　邱毅曝「略有所聞」：我近日會採取行動

高雄跨年謝金燕收視2.42　雙腿性感交叉200萬人看

魔獸稱湖人泡泡園區奪冠「最難」　兒子失去媽媽哭著打給他

最大財管銀行出手！　中國信託：基金申購手續費、信管費全免

《與惡魔有約》 金裕貞紅毯化身黑天鵝！擺脫稚氣低胸禮服氣勢破表

日男星新潟遇地震「連夜搭小黃」！活動中斷回東京：花了2.5萬車資

選前11天藍營桃園路口拜票　「不會打仗」趙少康提5保證

嘻小瓜遭傳和「閨蜜決裂」內幕曝光！　再揭真實案例：不是朋友了

龐氏騙局5年吸金65億　住豪宅狂買包...首腦整排名車畫面曝光

台西警流利英文溝通　外籍男大呼「得救了」

違停被抓嗆警「閒著沒事做」　駕駛挨罰3萬元

撿便宜看過來！9道菜2千元有找 小資族輕鬆入手金牌廚神年菜

政治熱門新聞

賴清德嘉義縣參香　支持者自拍索吻

總統大選8家封關民調總整理　藍綠白選情走勢一次看

ET封關民調／賴蕭38.9%、侯康35.8%、柯盈22.4%　藍鐵票更甚白

明年徵9127名一年兵　薪水曝光「撐過入伍訓每月至少2萬6307元」

讚趙少康辯論會「兩招放大絕」　學者：狠甩蕭美琴、吳欣盈

2024北5區立委選情膠著…

核廢料放哪裡？　趙少康：90%國家都地下掩埋「台灣不能這樣做嗎？」

快訊／趙少康辯論會放大絕！　「當場簽字辭中廣董事長」

趙少康拋「當選捐官邸」　黃揚明：國家資產不該循官員個人想法

ET民調／73.5%不支持廢死　85%民眾認為現行法律對加害者過度保護

趙少康辯論會壓倒性獲勝　學者：蕭美琴太保守、吳欣盈應對力不足

即／前市議員候選人張惟晴驚傳過世　享年36歲

選舉民調今封關　柯文哲：1月13日來開獎

侯友宜稱藍白六點協議仍有效　柯文哲：國民黨是誰在做決定？

更多熱門

相關新聞

趙少康還原接洽泰勒絲來台過程　強調「都是實話」：文化部不要亂講

趙少康還原接洽泰勒絲來台過程　強調「都是實話」：文化部不要亂講

國民黨副總統候選人趙少康昨表示中廣去年曾邀西洋樂壇天后泰勒絲（Taylor Swift）來台開唱，但對方以地緣政治為由婉拒。然文化部則以多名外國歌手或團體為例，指趙的發言非事實。對此，趙少康今（２日）還原接洽泰勒絲經紀人的經過，透露自己曾找過桃園市府，後來才想到大巨蛋，並強調自己說的是真的。趙少康也質疑文化部，他們有聯絡嗎？有泰勒絲整個行程表嗎？沒有道理少講話。

民進黨公布「大說謊家炒地P」宣傳片

民進黨公布「大說謊家炒地P」宣傳片

菱傳媒民調／賴清德自8月首「跌破四成」　侯康配32.83％緊追在後

菱傳媒民調／賴清德自8月首「跌破四成」　侯康配32.83％緊追在後

賴清德嘉義縣參香　支持者自拍索吻

賴清德嘉義縣參香　支持者自拍索吻

賴清德哀悼前職棒球星張誌家

賴清德哀悼前職棒球星張誌家

關鍵字：

2024總統2024侯友宜2024柯文哲民進黨

讀者迴響

熱門新聞

張誌家驚傳過世　享年43歲

張誌家在中國教高爾夫球　睡夢中叫不起來

強震1小時「海嘯猛衝」35秒　他回家看傻

即／前職棒球星張誌家驚傳猝逝！老母今晨慟接噩耗

張誌家帶家人深圳跨年！疑心肌梗塞猝逝　哥哥回應了

日本地震誤報　氣象廳道歉

不斷更新／7.6強震路斷、活埋最新災情

海嘯沖上新潟　海水撞擊汽車影片曝光

快訊／47歲李銘忠求婚成功！鑽戒套牢10年女友

地震前6天他發文「感覺一周內有7級地震」

五月天阿信突丟麥飆粗口：他X的！　爆2週前「臭幹爛譙」不忍了

張誌家反常失聯　姊請友人查看驚見他「蜷曲沙發亡」

20歲百萬女網紅車禍墜河亡！車窗鎖死溺斃

沒有天蠍！5星座才是「真正愛記仇」狠人　千萬別惹

高一弟「跨年夜狂尻」尿都血！嚇傻衝急診　醫：整個塞住

更多

最夯影音

更多
羅志祥跨年加碼《科目三》《我姓石》　SLICKBACK跳下台粉絲嗨翻

羅志祥跨年加碼《科目三》《我姓石》　SLICKBACK跳下台粉絲嗨翻
Jessi台中跨年「GAN打招呼」　想學新單詞...粉絲教：COW腰XD

Jessi台中跨年「GAN打招呼」　想學新單詞...粉絲教：COW腰XD

金世正台南跨年獻驚喜　合體周興哲唱《永不失聯的愛》

金世正台南跨年獻驚喜　合體周興哲唱《永不失聯的愛》

羅志祥唱跨年「比主持緊張」　問粉絲願望...直接遭媽媽強吻XDD

羅志祥唱跨年「比主持緊張」　問粉絲願望...直接遭媽媽強吻XDD

高雄跨年「原子筆哥」到案了　強調沒帶違禁品：當時要拿筆

高雄跨年「原子筆哥」到案了　強調沒帶違禁品：當時要拿筆

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

來Google News追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

政治金童趙少康駕到！

政治金童趙少康駕到！

國民黨副總統候選人趙少康，23日在凱道大造勢，表示要贏回中華民國，趙少康也在節目中論述參選理念

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面