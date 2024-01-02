媒體質疑「家族土地超過500筆」　李妍慧：沒有違法「全都露」

▲新竹市前議員李妍慧。（資料照／記者陳家祥攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨近日頻頻質疑藍白總統候選人侯友宜、柯文哲家族土地爭議，今（2）上午開記者會批評柯文哲持分農地違法是「大說謊家炒地P」，不過，有媒體會中詢問與會的前市議員李妍慧，家族土地超過500筆以上，是否也適用「養地」的批評？李回應，「你如果要投資養地，你也可以呀」，但要在法律允許範圍，且都應該要公開揭露，「我從以前到現在，也從來都沒有不公開揭露過」。

李妍慧是新竹大建商昌益家族的媳婦，她今天上午出席民進黨中央黨部記者會時，有媒體詢問，李妍慧擔任市議員期間的財產申報，光是家族的土地就35頁，以一頁大概15筆土地來算，可能超過500筆以上，且裡面有好幾筆土地的價值是3億5000萬或1億4000萬，「雖然這是妳的先生的土地，或妳先生的建設公司土地，妳剛才提養地的這個批評，是不是也適用在妳身上？ 」

對此，李妍慧回應，今天的主題其實是柯文哲違反農地農用的原則，對於媒體提問，第一，她不是候選人，也沒有擔任任何公職，「其實你可以看到大部分、幾乎是99%哦，都是夫家的地」，如果要投資養地也可以呀，但要在法律允許範圍，沒有違法，且應該要公開揭露，「我從以前到現在，也從來都沒有不公開揭露過」。

至於媒體詢問李妍慧曾申報不實挨罰一事，李妍慧說，其實不是不揭露，而是申報不實，是因為監察院在查核的過程當中，跟當初申報的數字有誤差，該繳的罰金或者是該受的處罰，因為申報不實所要付出的，她都接受。

此外，民進黨發言人張志豪說，今天民進黨是柯文哲、侯友宜，針對土地的事情，是不是有炒地皮、是不是有圈地養地？這些爭議都必須要說清楚，才符合政治人物以及公眾人物的誠信還有擔當，請柯文哲、侯友宜務必自己出面說清楚。