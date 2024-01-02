向大陸招手！　泰國總理宣布：中泰3月起永久互相免簽

▲習近平與泰國總理賽塔會面。（圖／新華社）

記者鄭思楠／綜合報導

泰國提振觀光，將目標瞄準疫情前最大觀光客輸入國中國。2日，泰國總理賽塔·他威信（Srettha Thavisin，又譯社德他）表示，中泰兩國將從3月起永久互免對方公民簽證。

泰國對9月開始對中國實施5個月免簽政策。據此前報導，9月13日，泰國政府宣布自今年9月25日起至2024年2月29日，對中國遊客實施免簽制度，為期5個月。中國遊客持護照及旅行證入境泰國，無需申請旅遊簽證，免簽證停留不超過30天。時段覆蓋中國春節假期，以促進泰國旅遊業復蘇。

開放免簽後的首批旅客於9月25日搭機抵達曼谷，泰國總理賽塔也親自到蘇凡納布國際機場（Suvarnabhumi Airport，又稱素萬那普機場）迎接陸客，許多旅客特地停下腳步與賽塔合照。

據路透社報導，旅遊業是泰國這個東南亞第二大經濟體的重要推動力，振興因疫情重創的旅遊業是新當選的賽塔最首要任務之一，他在泰國經濟表現不佳的時期接手執政。

然而，路透社也認為，中國本身在疫情後面臨的經濟困境也是陸客減少訪泰的原因。新冠疫情前，中國曾是泰國海外入境旅客中的人數最多的國家，2019年在泰國3990萬名海外旅客中，中國遊客就占了1100萬人次，消費了約1.91兆泰銖（約新台幣1.7兆元）。

賽塔剛於今年8月當選泰國第30任總理，隨即10月就赴中國訪問。訪中期間，據大陸外交部，習近平表示，中泰要做高品質共建「一帶一路」的排頭兵，加速中泰鐵路建設。賽塔則特別申明，台灣是中國領土不可分割的一部分。泰方尊重中方核心利益，堅定恪守一個中國原則。他也表示，希望雙方深化各領域務實合作，共建泰中鐵路，推動中老泰聯通發展構想。

此外，過去台灣人到泰國旅遊需要先事前申請觀光簽證才能入境泰國。但在10月底，泰國政府宣布2023年11月10日至2024年5月10日期間，取消台灣和印度入境簽證限制，免簽入境泰國停留30天。