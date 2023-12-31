快訊／習近平重申統一是歷史必然　2024新年賀詞「兩岸攜手同心」

記者任以芳／北京報導

大陸國家主席習近平稍早發布2024年新年賀詞，大陸三大官媒今（31）日19時同步直播。大約13分鐘談話，習近平用字精簡親民，特地提到「村超」、「國潮國貨」等關鍵字。談及兩岸局勢只說29個字，「祖國統一是歷史必然，兩岸同胞要攜手同心，共享民族復興的偉大榮光。」

▲習近平稍早公開2024新年賀詞 。（圖／翻攝央視《新聞聯播》）

2024年新年賀詞，習近平大約進行13分鐘演說。涉台部份強調29個字，「祖國統一是歷史必然，兩岸同胞要攜手同心，共享民族復興的偉大榮光。」

涉及港澳部分，習近平說，「要繼續支持香港、澳門發揮自身優勢，在更好融入國家發展大局中保持長期繁榮穩定。」

回顧這三年新年賀詞涉台內容，大多保守平和。今年習近平特地重申關鍵詞「祖國統一」、「兩岸攜手同心」。

2023年的涉台新年賀詞比2022年緩和，習沒有提「統一」，而是強調『海峽兩岸一家親』，衷心希望兩岸同胞相向而行、攜手並進，共創中華民族綿長福祉。」2022年新年賀詞，習近平談話最精簡，只有一句話，「實現祖國完全統一是兩岸同胞共同心願」。

談及過去一年發展，習近平首先指出，「這一年的步伐走得很堅實。」疫情防控平穩轉段，大陸經濟持續回升向好，高質量發展扎實推進，現代化產業體系更加健全，高端、智能、綠色化新型支柱產業快速崛起。糧食生產「二十連豐」，綠水青山成色更足，鄉村振興展現新氣象。東北全面振興譜寫新篇，雄安新區拔節生長，長江經濟帶活力脈動，粵港澳大灣區勇立潮頭。「中國經濟在風浪中強健了體魄、壯實了筋骨。」

▲習近平今年新年賀詞提及大陸村超、村晚。（圖／翻攝央視《新聞聯播》）

談到中國製造，習近平形容「這一年的步伐，我們走得很有力量。」他舉例，C919大飛機實現商飛，國產大型郵輪完成試航，神舟家族太空接力，「奮鬥者」號極限深潛。

有別於以往，習近平也提及大陸近年流行現象，舉例大陸國貨潮牌廣受歡迎，國產新手機一機難求，新能源汽車、鋰電池、光伏產品等發展向好。今年舉辦的成都大運會、杭州亞運會勇創佳績，假日旅遊人潮湧動，電影市場紅紅火火，「村超」、「村晚」和低碳生活。

▲央視特地整理今年習近平參與國際活動與主場外交 。（圖／翻攝央視《新聞聯播》）

談及國際外交，習近平表示，「中國不僅發展自己，也積極擁抱世界，擔當大國責任。」同一時間，央視新聞畫面特地整理習過去一年主持的主場外交，像是中亞峰會、第三屆一帶一路峰會等。另外，特地放入習近平與俄羅斯總統普丁、美國統拜登並肩行走畫面。

談到明年目標，習近平強調，「我們的目標很宏偉，也很樸素，歸根到底就是讓老百姓過上更好的日子。要讓大家心情愉快、人生出彩、夢想成真。」

最後，習近平指出，「世界上還有一些地方處在戰火硝煙之中。」中國人民深知和平的珍貴，願同國際社會一道，以人類前途為懷、以人民福祉為念，推動構建人類命運共同體，建設更加美好的世界。