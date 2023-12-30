習近平：駐外使節要「敢於善於鬥爭」　捍衛國家利益

▲大陸國家主席習近平。（圖／路透）

文／中央社

中國國家主席習近平今天在北京接見中國駐外使節時說，駐外使節要「敢於善於鬥爭，做國家利益的捍衛者」。以「箭在弦上的備戰姿態」和「不畏強權的堅定意志」，堅決維護好國家主權、安全、發展利益。

新華社報導，習近平今天在北京人民大會堂出席「2023年度駐外使節工作會議」，並在會中作上述表示。

習近平說，過去這幾年，疫情肆虐蔓延，「外部勢力對我們的打壓遏制不斷升級」，給外交工作帶來了特殊的挑戰，大家也經受了特殊的考驗。

他提到，日前召開的中央外事工作會議，分析了當前和今後一個時期的國際形勢和外部環境，明確了中國對外工作目標方向、指導原則、戰略部署、基本任務。要認真落實會議決策部署，以「更加昂揚奮發的精神再建新功」。

習近平向與會中國駐外使節提出4項要求，分別為：牢記初心使命，做對黨忠誠的篤行者；強化擔當作為，做奮勇開拓的創業者；敢於善於鬥爭，做國家利益的捍衛者；堅持自我革命，做全面從嚴治黨的推進者。

他說，駐外使節要學懂弄通做實「（習近平）新時代中國特色社會主義外交思想」，迎難而上、擔當作為。同時要用國際化語言和方式「講好中國故事」，融通中外、貫通古今，讓世界更好認識「新時代的中國」。

習近平在提到「敢於善於鬥爭，做國家利益的捍衛者」時說，要增強信心和底氣，保持戰略清醒，樹牢底線思維，以「箭在弦上的備戰姿態」和「不畏強權的堅定意志」，堅決維護好國家主權、安全、發展利益。要加強戰略策略運籌，用好「統一戰線」這個法寶。要善用多邊機制和規則，廣泛爭取國際社會理解和支持。