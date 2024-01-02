趙少康還原接洽泰勒絲來台過程　強調「都是實話」：文化部不要亂講

▲趙少康2日陪同葉元之車隊掃街，並於活動前受訪。（圖／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／新北報導

國民黨副總統候選人趙少康昨表示中廣去年曾邀西洋樂壇天后泰勒絲（Taylor Swift）來台開唱，但對方以地緣政治為由婉拒。然文化部則以多名外國歌手或團體為例，指趙的發言非事實。對此，趙少康今（2日）還原接洽泰勒絲經紀人的經過，透露自己曾找過桃園市府，後來才想到大巨蛋，並強調自己說的是真的。趙少康也質疑文化部，他們有聯絡嗎？有泰勒絲整個行程表嗎？沒有道理少講話。

趙少康昨在副總統候選人辯論會上表示，最近報載台北市長蔣萬安邀泰勒絲來台表演，「我去年就邀了，中廣就邀」，泰勒絲本來要來，趁空檔，「我那時候大巨蛋在接洽」，最後不來是因為泰勒絲方面說台灣有地緣政治風險，怕台灣打仗。連國際級一流藝人都怕，都不敢來，你想想看，藝人都不敢來，這些資本家敢來嗎？

文化部則說，高雄市府疫後邀請多組國際天團、藝人，造成演唱會經濟大爆發情況，國際知名交響樂團亦紛紛來台演出，目前文化部也已掌握今年全台演出情形將比去年更好，「都是顯示國民黨副總統候選人所言並非事實的最佳例證」。

趙少康2日早陪同立委候選人葉元之掃街前受訪表示，去年7、8月中廣接到訊息，得知泰勒絲有可能會來，問他們要不要合辦，而中廣願意，經聯絡後，對方說今年3月的空檔。他後來開始找場地，第一個是找桃園市長張善政，詢問能否用桃園棒球場， 但他們考量到球賽，說有困難，會努力看看；後來他想起大巨蛋，因此打電話給台北市副市長李四川，詢問2024年3月，大巨蛋有沒有可能公開使用，李說當然有可能。

趙少康說，由於要保密條款，他只向李四川說有個非常大咖的國際巨星要使用，李則說好，並介紹大巨蛋總經理給他；接著他跟對方說有位國際大咖，但不能說名字，只說在日本、新加坡演唱中間有空檔，總經理回覆說自己大概能猜到是誰。結果最後開會，泰勒絲方說不行，因為台灣有戰爭風險，「我其實不應該講的，這個很抱歉」。

趙少康繼續說，反正搞不成，有陣子大家都在問泰勒絲的事情，他們就跟泰勒絲的美國經紀人聯絡說可否講這段過程，對方考慮半天，回應說就講地緣政治風險，不要講有戰爭風險。官方用語就是地緣政治風險不能來，但時過境遷也許改變，他也不知道，也許蔣萬安出面邀請，面子比較大，也有可能，過程就這樣，他也拿到泰勒絲整個行程；對方還說願意開放泰國那場給中廣主辦，願意到泰國，但不願到台灣。

趙少康強調，「我講的都是實話」，並質疑文化部，他們有聯絡嗎？文化部有泰勒絲整個行程表嗎？他手上都有，表示真的有跟泰勒絲方聯絡，真的跟泰勒絲的經紀人來來回回，他手機都有來往紀錄，文化部不要亂講，沒有道理少講話。

對於綠營說其他巨星不害怕嗎？趙少康說，每個人不一樣，每個人有自己的選擇，你喜歡吃牛排，他喜歡吃陽春麵，不一樣；泰勒絲是大牌中的大牌，最大牌，她或其團隊、經紀人可能考慮比較多，她害怕不表示別人害怕或不害怕，是兩件事情。