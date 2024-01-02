民進黨公布「大說謊家炒地P」宣傳片　柯文哲農地4違法沒道歉

記者呂晏慈／台北報導

民進黨今（2）公布「大說謊家炒地P」競選宣傳片，續打民眾黨總統候選人柯文哲違法農地使用爭議。市議員曾資程揭露，柯購買農地沒有農用、農地回填不該回填的東西、作停車場使用、農地出租未誠實申報所得均違法，從頭到尾未說一句道歉。前市議員李妍慧也問，柯文哲老是拿爸爸、媽媽的期待來轉移話題、以拖待變，「作為總統候選人，請問你的道德勇氣呢？」

民進黨發言人張志豪今天上午與曾資程、李姸慧共同舉行記者會，質疑柯文哲買農牧用地非農用，違法收租15年，顯然是為了炒地皮，等都市計劃發大財。

▲張志豪（右）今天偕同曾資程（中）、李姸慧（左）舉行記者會。（圖／民進黨提供）

張志豪表示，柯文哲日前總統候選人辯論會，被質疑在新竹農地違法養地出租遊覽車收租金，柯文哲再搬出家人當擋箭牌並哽咽，對於相關問題，至今交代不清楚，另柯文哲妹妹柯美蘭也買3200坪農地，聲稱是為父親蓋佛堂，但為何要買農地？柯氏兄妹應該「正直誠信」，不要面對爭議就推給爸爸。

張志豪指出，依農業部代理部長陳駿季所述，「以柯文哲的情況，是在非都市計畫的農牧用地，如果違反農地農用可依區域計畫處理，主責單位則是縣市政府」，且「土地鋪了水泥，不是挖起來後就又可以種植，因為土壤是會呼吸的，鋪上水泥後對土壤的品質會有影響；曾被不當利用的土地，土壤本身的品質就衰弱了，要恢復重新種植，就必須投入金錢、時間，才能恢復生產力」。

張志豪詢問，如果這塊土地15年前是柯爸爸幫忙購得，柯文哲對於已經過了15年、9次財產申報，怎麼可能真不知道？如果土地要買來要從醫「開業」，為什麼是買農地而不是建地？如果只是要買農地，為何又闢建為停車場？柯文哲其實跟國民黨總統候選人侯友宜都是一個樣，面對凱旋苑、新莊獵地爭議，不給具體回應，反而是氣急敗壞，先是切割、辯解是岳家財產，再脱口說「我的凱旋苑」，持續迴避分割99個門牌涉及逃房屋稅爭議。

此外，曾資程也出示相關資料佐證，揭露直指柯文哲原先購買農地的實情，根本就是要等未來都市計劃開發，再檢視過去半年，內政部實價登錄資料隆恩段附近一帶成交價格已有漲價的趨勢，甚至從一些土地仲介近期對話中，也已明顯感受到柯家購買農地所帶來周邊土地炒作效應，印證柯家發大財的投資門道。

曾資程表示，柯文哲遭控違法出租作為停車場使用，連夜把遊覽車趕走，誇口隔天就會把農地填方移除，隔天早上民眾黨新竹市黨部主委表示需要5個工作天處理，如今已經10幾個工作天過去，農地開挖還未達2分之1，說得快、說得多，卻做得少、做不好，這難道就是民眾黨的行事作風？

曾資程說，柯文哲對於農地不當使用的爭議，不只有購買的農地沒有農用違法，農地回填不該回填的東西違法，農地作停車場使用違法，農地出租未誠實申報所得違法，從頭到尾未說一句道歉。他詢問，柯文哲投資農地卻未做好守護農地的責任，破壞農地農用，和民眾黨高舉「居住正義」與「土地正義」的價值背道而馳，柯文哲不應該道歉嗎？

最後，李妍慧表示，柯文哲對他農地的說法一變再變，他先是說「農地是4個醫師合購」，後來又說是他爸爸幫他買的；被質疑農地不能蓋診所後陳佩琪跳出來說是要當「開心農場」，柯文哲也跟著附和說本來就不能蓋診所；柯文哲說都是他太太陳佩琪在管理這塊地，結果陳佩琪說「對於這塊土地的使用，或是租約完全不知情」。

李妍慧指出，他們還說，這塊農地只有兩年做遊覽車停車場，其實整整15年都做停車場用途；甚至還說，「我爸爸希望我回新竹當醫生」，請問農地能興建醫院、診所嗎？柯文哲遭質疑逃漏稅後，太太陳佩琪才拿出剛剛補繳的稅單，顯然是若沒有被揭露，似乎打算繼續逃漏稅。