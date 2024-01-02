菱傳媒民調／賴清德自8月首「跌破四成」　侯康配32.83％緊追在後

▲《菱傳媒》12月總統選舉民調。（圖／翻攝自《菱傳媒》官網）

記者江采蓁／綜合報導

2024總統大選在即，《菱傳媒》1日公布最新民調顯示，民進黨「賴蕭配」自8月站上四成後首度跌落至36.89％，但仍具領先優勢，國民黨「侯康配」則以32.83％緊追在後，民眾黨「柯盈配」28.64％居末。

《菱傳媒》委託皮爾森數據進行的12月最新民調結果顯示，較11月的調查，賴蕭配掉了4.23個百分點，從原先的41.12%降至36.89％；侯康配則增加了1.78個百分點，來到32.83％，也是自5月的調查以來，國民黨總統候選人侯友宜拿下最多支持度的一次；柯盈配也增加了3.33個百分點，上漲至28.64%。

▲《菱傳媒》12月總統選舉民調。（圖／翻攝自《菱傳媒》官網）

進一步交叉分析，賴蕭配在各族群支持度皆下降，特別是在30至39歲族群掉最多，減少8.48個百分點，在區域方面，桃竹苗地區減少最多，掉了7.15個百分點；而侯康配在50至59歲增加5.15個百分點，60歲以上族群仍突破五成，且上漲至50.08％；柯盈配則是在30至39歲族群增加最多，上漲9.38個百分點，增加第二多是20至29歲族群，多了7.83個百分點，顯示年輕支持者逐漸回歸。

該民調指出，近期三位總統候選人的房產、地產爭議都被挖出來檢討，首先是賴清德新北市萬里老家被控違建，各界撻伐、要求拆除聲浪不斷；侯友宜家族位於陽明山文化大學旁的凱旋苑以及柯文哲的新竹農地也都被嚴格檢視，但從12月民調結果看起來，相較之下房產爭議對賴清德的傷害遠比侯友宜、柯文哲來得大。

這項調查是由《菱傳媒》委託皮爾森數據負責執行。針對全台灣年滿20歲以上之網路人口，從2023年12月25日至2023年12月29日，共計進行5天，當中有效樣本為12409份，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負0.88%以內。抽樣方法採用網路主動發放調查方式，透過資料管理平台（DMP)，在性別、年齡與居住地比例分層隨機抽樣進行調查，並輔以網路行為分析帶入使用者輪廓標籤，確保符合調查對象的唯一性，同時針對使用者的性別、年齡與居住地的準確性採用網路行為與資料庫標籤比對方式，結合問卷題目設計做雙重認證，確保資料正確性與可靠性，透過轉傳分享問卷、重複填答，以及各種不符合隨機抽樣條件之樣本，皆不屬於有效樣本。樣本代表性與加權則採用比率估計法，母群體參數依內政部公布2023年7月民眾年齡、性別、戶籍資料，結合皮爾森數據DMP修正網路人口特徵值，逐項重複進行連續性修正，以使樣本特徵與母群體結構達到一致。