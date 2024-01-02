新年寄語！　習近平宋濤先後提及「祖國統一」





▲中國國家主席習近平。（圖／路透）

文／中央社

繼中共總書記習近平日前在新年賀詞宣稱「祖國統一是歷史必然」後，中國大陸國台辦主任宋濤今天也發表新年寄語，聲稱台灣民眾要「顧大局」，堅定「推動兩岸關係重回和平發展正確軌道，推進祖國和平統一進程」。

習近平、宋濤分別在2024新年之際發表談話，雖屬慣例，但時值台灣總統、立委選舉在即，談話中的涉台內容都引起外界注意。

2023年12月26日，習近平在出席「紀念毛澤東同志誕辰130週年座談會」時聲稱，「實現祖國完全統一」是「大勢所趨、大義所在、民心所向，祖國必須統一，也必然統一」。

習近平又說，要堅持貫徹「新時代黨解決台灣問題的總體方略」，堅持「一個中國」原則和「九二共識」，深化兩岸各領域融合發展，推動兩岸關係和平發展，「堅決防止任何人以任何方式把台灣從中國分裂出去」。

同年12月29日，習近平在出席中國全國政協新年茶會並回顧2023年工作時則宣稱，「反獨促統堅決有力」。

同年12月31日晚間，習近平透過電視發表新年賀詞時宣稱，「祖國統一是歷史必然，兩岸同胞要攜手同心，共享民族復興的偉大榮光」。

新華社報導，宋濤是在今天出刊的2024年第1期「兩岸關係」雜誌，發表題為「堅定方向，開拓前行」的新年寄語時聲稱，2023年中國大陸「牢牢把握兩岸關係主導權和主動權，對台工作取得新進展、呈現新氣象」。

宋濤宣稱，「祖國終將統一，也必然統一，這是新時代中華民族偉大復興的必然要求，是當前兩岸關係發展大勢的充分展現，更是兩岸同胞共同的願望和共同的使命」。2024年將堅持「和平統一、一國兩制」方針，堅持「九二共識」，堅定不移反對台獨、維護和平、擴大交流、促進合作、深化融合、推進統一，推動兩岸關係「沿著和平發展的正確方向前進」。

他聲稱，「廣大台灣同胞要察大勢、擔大義、顧大局、走大道，堅定站在『歷史正確一邊』，推動兩岸關係『重回和平發展正確軌道，推進祖國和平統一進程』」。