張誌家猝逝！曾完封日本爆紅　假球案遭逐出球界「搬磚、裝冷氣」

▲前職棒投手張誌家過世，享年43歲。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

前職棒投手張誌家驚傳猝逝，享年43歲。回顧他的職棒生涯，他曾在2001年世界盃完封日本爆紅，更在22歲旅日爬上人生巔峰；然而，卻在2009年涉嫌簽賭案被判刑，離開棒球界。

台灣彰化縣溪湖鎮出生的張誌家（本名張福欽），在力行國小少棒隊時已嶄露頭角，率隊奪全國冠軍，並參加遠東區少棒賽。然而，他在比賽中面對超齡的菲律賓隊時，卻意外輸球。高中時期，張誌家和陳志誠是穀保家商的兩大王牌投手，共同帶領球隊在1998年奪得金龍旗的冠軍。

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進入甲組成棒業餘的合作金庫棒球隊後，張誌家在1998年秋季聯賽中表現優異，七天內連投二十八局，為球隊奪下四勝和投出二十九次三振。這段業餘時期，他展現了卓越的投球實力。

在2001年11月，張誌家入選第三十四屆世界盃棒球賽中華隊代表，成績斐然，取得四勝。他在比賽中被定位為中繼投手，在關鍵時刻成功救援，展現了卓越的投手技巧。張誌家在決賽中更先發完投完封日本隊，幫助中華隊以三比零擊敗對手，贏得季軍。

▲張誌家被稱為天才投手。（圖／視覺中國CFP）

2002年，張誌家加盟日本職棒西武獅隊，成為台灣球員旅日打職棒的最高紀錄，簽約金高達一億兩千萬日幣。他在日本職棒表現出色，打破連續局數奪三振的紀錄，成為注目的新秀。儘管他在季後賽中遭遇敗投，但在美日職棒明星對抗賽中入選代表。

2003年，張誌家成為西武獅隊的主戰先發投手，但表現相較於第一年下滑。儘管如此，他在札幌亞洲棒球錦標賽中再度展現實力，成功救援及完投，幫助中華隊獲得勝利。

2004年，張誌家繼續擔任西武獅隊的先發投手，全季表現穩定；但隔年因肩傷等問題，張誌家在開季時被降入二軍調整，最終無一軍出賽紀錄。

2006年9月30日，西武獅解約張誌家，結束他在日本職棒的生涯。2008年，張誌家在奧運8搶3資格賽中入選中華隊，再次站上國際賽場，展現出色的投球表現。

然而，張誌家的職棒生涯也面臨了波折。在2009年，他被捲入職棒簽賭風暴，被檢調約談。隨後，他坦承涉嫌向雨刷集團「借貸」買車，成為偵訊焦點。雖然最終被檢方飭回，但他在簽賭案中的身份被揭露，使他在職棒界名譽受損。

2011年，張誌家因職棒假球案被判有期徒刑2年2個月，並科以300萬元罰金。他此後低調度過，並在2013年開始在台中的一家鐵板燒店擔任學徒，又去工地搬磚頭、裝冷氣。

直到2017年，有消息指出張誌家因債務問題遭到債主登門討債，不過他的行蹤卻成謎，到了2020年，其父意外過世後，張誌家決定重新振作，重拾高爾夫球桿；沒想到，今傳出他在大陸心肌梗塞過世的消息；其老家母親今早接獲噩耗，現在正急忙辦台胞證，欲赴大陸去了解狀況。