感慨張誌家英年早逝！美女醫曝「心肌梗塞高風險群」：不可輕忽

記者鄺郁庭／綜合報導

前職棒投手張誌家今（2）日傳出因心肌梗塞過世，享年43歲。許嘉珊醫師就發文感嘆，開工第一天，一早就看到令人難過的消息，哀悼張誌家之餘，也提醒，「早晚溫差大的冬天，正是心血管疾病肆虐的高峰期。希望張誌家一路好走，也提醒大家注意保暖，勤量血壓。若有任何胸悶、喘等不適症狀，務必及早就醫，不可輕忽。」

▲前職棒球星張誌家猝逝，享年43歲。（圖／張誌家臉書）

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許嘉珊在粉專「履行生活 許嘉珊醫師」發文，從小因為爸爸的關係，她一直很喜歡看棒球，「記得2001年世界盃中日大戰，還是高中生的我，和一群人守在電視前面，為中華隊加油」。最後中華隊完封日本，劃下精彩的句點，而當年的投手就是張誌家。

後來，張誌家接下果菜汁的超洗腦廣告，憑藉人人都琅琅上口的台詞：「三餐老是在外，人人叫我老外」，聲量達到頂峰。隨著張誌家捲入假球案，而後逐漸淡出球壇，退居螢光幕外，也甚少再有人提起。看到張誌家英年早逝，她忍不住直呼，「想起當年熱愛棒球的，我的少女時期，無比感慨。」

▲許嘉珊提醒，現在正是心血管疾病肆虐的高峰期。（圖／FB／履行生活 許嘉珊醫師 ）

值得注意的是，許嘉珊看到張誌家才43歲，相當年輕，又聽說是心肌梗塞，便提醒「早晚溫差大的冬天，正是心血管疾病肆虐的高峰期」，呼籲民眾注意保暖，勤量血壓。「若有任何胸悶、喘等不適症狀，務必及早就醫，不可輕忽。」

她也在留言處指出，心肌梗塞高風險群包括三高患者、抽菸病史（已戒菸二十年內也算）、體重過重、男性。若有便秘需用力解便者也須小心，容易爆血管，「以前在急診值班，溫差大的時候很明顯救護車聲更頻繁地響起」。

※本文獲許嘉珊醫師授權引用。