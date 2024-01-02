新北與11所大專攜手　提供中小學49項1000個免費營隊課程

▲東南科技大學辦理飛行體驗營隊。（圖／新北教育局提供）

記者楊惠琪／台北報導

新北市教育局與11所大專校院合作開設「新北大教育計畫」，今年將在寒暑假及學期間提供49項跨域學習課程，共1000個免費名額給境內高中職、國中及國小學生，課程涵蓋醫生體驗營、人工智慧應用、直播體驗、寵物鮮食製作等跨域內容。

新北教育局表示，為培育多元專業人才，自108年起整合大專校院專業師資及設備，合作推出「新北大教育計畫」，貫穿國小、國中、高中職到大專校院共同推動「12年一貫共創未來人才」理念，透過教育資源共享，提供新北學子更多適性發展的機會。今年更推出寒暑假及學期間多元課程活動，豐富學習歷程及體驗試探機會。

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醒吾科技大學校長陳義文表示，新北大教育計畫對準技職教育國際化的趨勢，結合數位設計系、表演藝術系、流行音樂創作系及餐旅管理系的專業，推出創意動畫造型設計、流行音樂新星培育、寵物鮮食操作等實務課程，希望能為學生開拓更多職涯方向。

面對高齡化社會及大健康產業的發展需求，康寧大學開設AI長照治癒、幼兒相關教育、文創設計及投資理財等相關課程；國立宜蘭大學也推出智能車及3D列印等五場體驗寒暑假課程；東南科技大學也辦理飛行體驗營隊；龍華科技大學利用既有豐富師資、設備及資源辦理寒假營，讓科大為新北師生提供更多元學習機會。

北大高中國中部學生朱承恩表示，曾參加112年度暑假辦理的汽修體驗課程，透過體驗課程不僅對汽車結構有更深入了解，也發現課堂知識可應用在汽車運作中，113年度非常期待再參加相關試探或體驗課程，豐富自己的學習歷程。

「新北大教育計畫」活動相關訊息公告於「新北市高中與大學共創學習媒合平台/大學資源/大教育」，歡迎上網查詢。