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擁6套房不住！「一家8口住飯店」驚人花費曝　她爽喊：要住一輩子

記者鄭思楠／綜合報導

河南南陽一名女子近日發影片稱，他們一家8口住在酒店200多天，房費每天1000元人民幣（約新台幣4254元），感覺很划算準備住一輩子。她在影片中提到，他們一家8口共開了1間套房和2間標間。在酒店停車、早餐、暖氣、水電費、清潔費都不要錢，還不用簽合約，隨時可以拎包走人。

▲擁6套房不住！「一家8口住飯店」驚人花費曝。（圖／翻攝自影片）

▲一家8口住飯店。（圖／翻攝自影片）

面對一些網友對於為什麼不買房、為什麼不租房子的質疑，該女子表示，每個人的生活方式不一樣，並認為酒店比租房子方便，還可以用多出來的時間去掙錢。據悉，這家人住酒店一共花了58萬（人民幣，下同）左右。

她稱，原本和父母一年才能見一次，現在因為工作來到這裡，父母也一同過來，老家有房，不需要，也不想買房了。

據報導，該女子表示自家在瀋陽、鄭州、長春等城市一共有6套房子。

▲擁6套房不住！「一家8口住飯店」驚人花費曝。（圖／翻攝自影片）

有人留言稱，她也許就是酒店老闆，但她否認。還有人表示，影片中的酒店房間無廚房，該網友家人拿電器做飯有風險。對此，她解釋，並不是每天做飯，只有小孩在家才會炒幾個菜。

12月29日，該酒店工作人員稱，酒店確實可以提供長住服務，會員5000元起充，辦理會員可以享受折扣價。套房原價698元一晚，折後約550元一晚，普通房間折後298元一晚。長住可以提供免費早餐，但不允許在房間內做飯，如若發現，工作人員會進行處理。

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