日7.6強震等同125顆原子彈！專家：近期不排除還有規模7強震

▲日本能登半島石川縣7.6大地震 ，專家提醒，近期不排除有規模7的強震發生機率，民眾在日本旅遊應盡量避免前往海邊。（圖／達志影像／美聯社）

記者許敏溶／台北報導

日本石川縣能登昨（1日）發生規模7.6強震，造成至少13死。前中央氣象局地震中心主任郭鎧紋今（2日）指出，這起地震原因應該是菲律賓海板塊隱沒到歐亞陸板塊之下造成，釋放能量相當於125顆原子彈，由於日本官方提及，可能還有震度達到7級餘震，代表近期不排除可能還有規模7的強震發生機率，建議民眾近期若前往日本要特別注意，並盡量避免到海邊活動。

日本石川縣能登昨發生規模7.6強震，不止引發海嘯，強烈搖晃更造成嚴重火患、多處房屋倒塌與斷電，以及多起民眾被掩埋事故，根據日本今天上午最新統計，造成至少13死。

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前中央氣象局地震中心主任郭鎧紋指出，這起規模7.6地震，釋放能量相當於125顆原子彈，地震原因應該是菲律賓海板塊隱沒到歐亞陸板塊之下造成。比較特殊的是，該地區過去40年鮮少發生地震，從2020年起地震次數開始增多，去年更發生規模6.5地震，釋放能量相當於5.6顆原子彈，顯示地震活動越來越頻繁，釋放能量也越來越大，加上日本官方也表示，近期可能還有震度達到7級的餘震，故不排除近期可能還有規模7的強震發生機率。

此外，郭鎧紋提醒，受到地形影響，日本海發生地震所引發的海嘯，會在日本列島與俄羅斯及朝鮮半島之間來回迴盪，雖然日本稍早解除海嘯警報，但建議近期前往日本旅遊民眾，盡量避免前往該地區，同時也要留意可能還有大地震發生的可能，避免前往海邊活動，因為大地震可能會引發海嘯。