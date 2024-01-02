1點心名字有「雞蛋」蛋白質卻不高！營養師：當正餐孩子長不高

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周宸亘攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

經過雞蛋糕攤時，常聞到陣陣雞蛋香。就有營養師提醒，雞蛋糕名字裡有雞蛋，但不代表有滿滿蛋白質，「其實雞蛋糕只能算得上是『雞蛋味』蛋糕，如果是想把雞蛋糕當成正餐，就會造成小朋友賴以成長的蛋白質攝取不足，長期更有長不高的擔憂。」若是想給小朋友當早餐，建議搭配牛奶或豆漿。

粉專「蘇妍臣營養師-侗食」發文分享，兒子唸的公幼附近有家其貌不揚的雞蛋糕店，雖然看上去有點破爛，但總屹立不搖，令她好奇到底店家靠什麼營生。後來觀察下來，才知道雞蛋糕店的大客源，就是「就讀公幼們的各位蘿蔔頭的各個爸媽們」，「孩子下課時，因為還會特別在校園外的公園跑呀跑的～所以變得特別容易餓，正好買雞蛋糕當點心。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

她就提醒，雞蛋糕名字裡有雞蛋，感覺富含營養、還有滿滿蛋白質，小孩吃了頭好壯壯快長大，但雞蛋糕並不是營養豐富蛋白質up up的優質點心，「其實雞蛋糕只能算得上是『雞蛋味』蛋糕，如果是想把雞蛋糕當成正餐，就會造成小朋友賴以成長的蛋白質攝取不足，長期更有長不高的擔憂。」

話鋒一轉，蘇妍臣也提出家長心中可能有的疑問，「那怎麼辦？難不成家長真的不能偶而偷懶，拿現成的雞蛋糕當早餐嗎？」對此，她馬上笑搖頭，「倒也不是，只要早上記得搭配豐富蛋白質的-『牛奶』。如果有牛奶蛋白過敏的問題，也是可以搭配含有豐富蛋白質的-『豆漿』哦～」

另外，營養師高敏敏也曾發文提醒，雞蛋糕雖然一袋少少的、看起來沒有幾顆，但其實是個隱藏版的「熱量炸彈」，每顆大約有60卡的熱量。一般攤販銷售雞蛋糕，每份大約有6到8顆，等於一份有360到480卡的熱量，且「澱粉量大約5顆就是一碗飯了」。

※本文獲「蘇妍臣營養師-侗食」授權引用