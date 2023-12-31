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蛋價擬漲2元！公會：避免被指影響選舉「選後才調整」

▲國內蛋價議題持續延燒。（圖／記者楊惠琪攝）

▲雞蛋買氣恢復，蛋價擬選後調漲2元。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

隨著營養午餐液蛋禁令解除、冷氣團接連報到，國內雞蛋買氣恢復，根據台灣蛋雞事業產銷督導委員會最新報告指出，雞蛋市況買氣活絡，各地區蛋商調蛋頻繁，全國各區產銷動態已經「市況穩定」變成「量稍不足」。台北市蛋商公會理事長林天來今（31日）指出，1月7日將開會討論，擬調漲蛋價2元，但預計大選後才會調漲。

林天來表示，隨著液蛋禁令解除、幾波寒流來襲，近幾周雞蛋買氣明顯提升，產地每日生產的生鮮雞蛋，已經逐漸出現供應緊縮情況，蛋價應適度調節，若等到缺蛋才來漲價，恐引發消費者不必要恐慌。他指出，1月7日產銷代表將開會討論，初步擬調漲2元，但為避免被指影響選情，就算漲價也會在大選後才漲。

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台北市蛋商公會常務理事劉威志也說，近期買氣明顯恢復，北部蛋商又開始出現調蛋情況，雖然天氣轉冷，部分產地產量略有下跌，但整體來說，目前還算產銷平衡，只是先前幾波降幅，預期蛋價有調漲空間，但他坦言大選倒數階段，「有被關切一下」，因此選前蛋價應不會變動。

根據農業部最新雞蛋產銷資訊平台顯示，目前國內投入生產蛋雞共3390萬隻，日產蛋量已回升至12.1萬箱（每箱約200顆），已經回到國人每日需求量。先前蛋價連續3波降價，蛋價已大降7元，目前產地價38.5元、批發價48元，持續在近2年的低點。

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