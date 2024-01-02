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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

外交部：18團547人滯留日本災區　所有團員平安

▲▼日本能登半島石川縣7.6大地震 。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本能登半島石川縣7.6大地震。（圖／達志影像／美聯社）

記者呂晏慈／台北報導

針對日本石川縣能登地區發生芮氏規模7.6強震，外交部今（2）說明最新災情及處理狀況，經駐大阪辦事處向各旅行社查證獲報，目前可樂旅遊共5團147人、雄獅旅遊共8團240人、山富旅遊共3團100人、燦星旅遊共2團60人，總計18團547人滯留災區，所有團員一切平安。

外交部說明，日本石川縣於1月1日下午發生芮氏規模7.6強震後餘震不斷，災情陸續浮現，目前傳出已有6人死亡及數十人受傷、部分民宅發生火災及倒塌、多處道路斷裂、機場關閉。石川縣有超過3萬戶停電，新潟縣則有1100戶停電，受災各地均有停水情形，災區已開設116處避難場所提供居民避難。

至於外界關切我國在當地的旅客情形，外交部表示，經駐大阪辦事處向各旅行社查證獲報，目前我國滯留災區旅行團及人數資訊如下：可樂旅遊共5團147人、雄獅旅遊共8團240人、山富旅遊共3團100人、燦星旅遊共2團60人，總計18團547人。所有團員一切平安，駐大阪辦事處除第一時間表達慰問外，也將隨時提供國人各項必要協助。

外交部補充，另有20多位自由行國人原訂昨日自新瀉機場搭乘虎航班機返國，因機場關閉而暫留機場。駐日代表處已協助聯繫虎航提供國人毛毯等防寒用具；駐處將等新瀉機場聯外道路開通後，立即派員前往機場慰問並協助國人轉往東京機場搭機返國。

外交部提醒，災區部分情況仍未完全明朗，駐外單位將隨時與日方相關單位密切聯繫，並隨時提供國人最新資訊。國人在當地倘需要協助，也請主動與駐日本代表處與駐大阪辦事處聯繫。駐日本代表處緊急聯絡電話為+81-80-1009-7179；駐大阪辦事處緊急聯絡電話為+81-90-8794-4568。

另一方面，外交部表示，我國內政部消防署已完成國際搜救隊編組及救援準備，隨時可前往日本馳援，外交部已通知日方，我國救援隊將視日方需求可隨時出發前往災區協助救援工作。

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