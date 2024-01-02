日本石川強震交通大亂！新幹線特級列車停駛　機場跑道毀航班停飛

▲日本石川縣發生強震，境內房屋倒塌、道路寸步難行。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

日本石川縣能登半島昨（1）日下午發生規模7.6極淺層強烈地震，各地傳出多起活埋、路面塌陷、火災、海嘯等災情，導致如今陸海空交通大受影響，包括北陸新幹線、上越新幹線、特快列車等持續停駛，至於石川縣境內的能登機場則因為跑道震出裂縫，4個航班宣布取消。

根據《日本放送協會》，受到「令和6年石川縣能登半島地震」影響，JR東日本表示，為了檢查相關設備是否受損，北陸新幹線富山站至長野站將暫停營運，預計直到今（2）日下午3時起才會全線復駛；而上越新幹線則是越後湯澤站至新潟站之間暫停營運，上行線預計2日下午1時30分、下行線則是下午2時30分復駛。

即便復駛，也會減班營運。

而JR西日本則表示，連接大阪和金澤的特級列車「雷鳥號」、連接名古屋至金澤的特級列車「白鷺號」、連接福井至金澤的特級列車「恐龍星號」預計停駛至2日中午，原本計畫在檢驗相關設備後再度復駛，不過目前仍無復駛的可能性。

至於空運的部分，則是因為石川縣能登機場跑道出現裂縫等影響，導致2日石川縣往返山形縣、東京、大阪等地的至少9個航班停飛，包括能登機場有4個停飛航班便是受到該跑道裂縫和航廈被破壞等因素影響。

日本國土交通省、能登機場表示，能登機場內的跑道至少得暫停營運至4日。

另外，石川縣境內一般道路寸步難行，導致救援物資難以進入。