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2024年1月各生肖運勢出爐　屬牛者人際運勢亮眼

（示意圖／pixabay）

▲12星座2024年1月的運勢揭曉。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

如今時序已經進入2024年1月1日，相信不少人都在期待著「新年新氣象」的到來，一覺睡醒能夠有個嶄新、未來無限可期的生活。命理師李沄潔就分享了12星座在2024年1月的運勢分析，其中屬牛者在本月份人際運勢亮眼，必須要把握好機會。而屬豬者則必須遠離口舌是非、負能量，這樣就能迎接轉變。

生肖鼠

由於本月份容易因為外界因素影響情緒，所以重點是放在自身情緒控管，別因為失去冷靜而做出魯莽的決定。先處理完情緒再解決問題。

工作方面如果因為情緒問題發生困難時，可以獲旁人的協助。感情方面，單身者本月份沒有太多桃花，已婚者要注意與家人溝通時的用詞，以免徒生口角。

財運方面，正財穩定收入，但是投資需要謹慎評估。健康方面，本月頭頸部位容易有不適，三高患者或有遺傳疾病的族群，務必依循醫囑服藥與監測，如有身體不適，請及時就醫。同時，這個月也請特別注意車輛的定期維護和行車安全，以避免意外發生。

生肖牛

有鑑於平日積極維繫人際關係，本月人際運勢相當亮眼。工作方面，重要事務要謹慎、反覆地確認，避免出現疏漏，讓有心人士有可乘之機。同時也要留意負能量，適度舒緩壓力也能提升自我運勢。

感情方面，單身者愛情運勢不錯，有機會遇到合適的對象，但需預防爛桃花；已婚者將受到喜神加持，計畫懷孕的人這個月成功機率很高。

財運方面，正財運稍微趨於平淡，合約內容需仔細研讀後再執行，而投資方面則有穩健成長的跡象。健康方面，容易出現發炎或發燒症狀，同時要留意舊傷復發的情況以及肌肉骨骼不適。若身體狀況允許，建議參與捐血活動，對於自身和他人都是一種有益的行為。

生肖虎

本月可能會進入懶散的狀態，建議可以考慮報讀進修課程，充實自己的知識。工作方面，要遵循原有的計劃和步調進行，整體運勢穩定，同時可能會獲得外部貴人的幫助。

感情方面，單身者容易有爛桃花纏身，而有穩定伴侶的人，則有望讓感情更進一步；對於已婚者來說，本月需要特別留意家中幼童的健康狀況。

財運方面，主要收入穩定，但在投資方面可能會因為過於自信而誤判情勢，建議多方蒐集資訊進行評估。健康方面，需特別關注四肢關節氣血循環的問題，另外，呼吸道和支氣管方面也可能出現一些不適症狀。

生肖兔

本月可能會面臨到過度思慮而影響心情的情況，建議學習轉換思維，才能提升自身運勢。工作方面，整體運勢平穩，需預防職場可能存在的工作傷害，辦公室族則可能有肩頸僵硬或腰酸的問題，建議抽空做些伸展運動舒緩身體。

感情方面，單身者桃花運不錯，可能會遇見心儀對象，請積極溝通；已婚者這個月家庭支出較多，需控管好財務。

財運方面，收入不錯的同時花費也會跟著增加，容易財進財出，投資方面需及時收獲已實現利潤，避免錯失良機。本月需特別留意行車安全，遵守交通法規，避免疲勞駕駛或飲酒駕車，避免因罰單而破財。健康方面，需留意過度用腦、以及腸胃消化系統等不適症狀。

生肖龍

本月份周遭情勢有點混亂，必須要保持自己的主見和觀點，但在溝通表達時也要注意不要過於強勢。工作方面，本月可能會面臨一些奔波和變動，建議做好應急準備，盡量按照先前的計劃行事，保持積極主動的態度，將有助於提升運勢。

感情方面，單身者可能會面對到發展停滯，建議多看對方的優點；已婚者則有望擺脫生活中的陰霾。

財運方面，靠著自身的專業和努力能夠獲得財富。投資方面，不宜冒險，請先收集相關資料並客觀評估後再作決定。健康方面，本月可能會出現心肺不適、頭痛或舊疾惡化等症狀。

生肖蛇

由於有喜神的庇護，運勢好轉，如有懷孕、生產或參加喜慶場合的人來說，更能幫運勢加分。工作方面，請保持專注，避免分散精力造成的疏忽，同時要有耐心處理旁人的問題。

感情上，單身者有不錯的戀愛機會，但要保持理性評估；已婚者家庭氣氛融洽。財運方面，工作上的收入穩定，在投資方面請不要貪心或超出負擔能力，以免損失慘重。此外，本月可能有大筆的車輛或物品替換支出，需做好財務計畫。健康方面，要注意鼻子和皮膚過敏情況，同時預防腸胃、泌尿道等疾病，女性也應關注婦科健康。

生肖馬

本月需謹言慎行，方得維持整體運勢穩定。工作方面，要提防好奇心驅使下的各種閒言碎語，避免捲入口舌之爭，遠離糾紛以免公親變事主而得罪他人。

財運方面，運勢平穩，需注意過度消費帶來的入不敷出情況，建議加強財務管理。感情方面，單身者本月可能無心發展感情或溝通不佳，感情發展較為停滯；已婚者需要更多包容伴侶。

健康方面，需預防牙齒口腔發炎和胸腔疾病感染，婦女也應留意乳房和婦科健康。此外，生肖馬的幼童應提防意外擦撞或跌倒造成的損傷。

生肖羊

本月的運勢吉凶參半，關鍵在於是否能保持積極正面的思考。工作方面，需要學習待人處事的技巧，方能游刃有餘完成工作任務，需避免鋒芒太露過於耀眼，而引來他人的阻礙。此外，本月也可能有轉換跑道的想法或面臨工作調整。

感情方面，單身者本月有桃花運，多微笑並表達讚美他人將有助於你吸引更多人緣；已婚者需要更多關懷和體貼家人。財運方面，正財運較弱，投資則需選擇穩健的項目。健康方面，容易出現頭部不適和腸胃問題，同時要留意氣血循環不佳可能帶來的疾病。

生肖猴

本月須牢記「事緩則圓」，遇事保持冷靜和按部就班的態度，就能穩妥應對。工作方面，這個月會面臨繁雜而多的挑戰，需要親力解決，但幸好有貴人相助。同時要留意合約與溝通內容的準確性，避免疏漏造成後續問題。

感情方面，單身者有不錯的桃花運，需要積極參與活動才能提高機會；已婚者則需額外關心家中長輩的情緒。財運方面，正財運勢強，但可能有大筆支出。投資要保守，特別是避免槓桿操作。健康方面，留意血管循環不適，尤其對於心血管疾病或高血壓患者，如有不適應及時就醫。

生肖雞

本月要特別留意情緒控制，避免衝動言行。工作方面，之前的辛勤努力會在這個月開始得到回報，運勢相對穩定。有意轉換跑道或提升的人來說，這段時間要積極準備。

感情方面，單身者有機會迎來新的愛情，要珍惜這樣的機會；已婚者要留意家庭支出，謹慎記帳，避免不必要的開支。財運方面，工作收入穩定，但需警惕衝動性的消費，以免造成財務壓力。投資方面，這個月的投資運勢不佳，建議及時收手。健康方面，要預防呼吸道感染等疾病，保持良好作息，有助於提升免疫力。

生肖狗

本月感情和人緣運勢都相當旺盛，整體運勢相當不錯。工作方面，只要保持穩健，避免貪功冒進，便能守住成果。感情方面，桃花運勢相當旺盛，除了拓展社交圈，也可以向月老祈求理想對象；已婚者如有計畫懷孕，本月成功機率大。

財運方面，工作收入旺盛，這歸功於先前的努力。投資方面，本月有不少良好機會，但需要深入了解並仔細評估後才進行投資。健康方面，容易出現流行性感冒症狀，建議勤洗手或提升免疫力。此外，特別提醒屬狗的朋友需預防交通意外，行車時需保持專注並遵守交通法規，避免因此帶來破財風險。

生肖豬

本月要遠離口舌是非和負面能量，就能迎來轉變。工作方面，雖然可能會遇到些許小阻礙，但只要敞開心扉尋求協助，就能得到貴人支持解決問題。這個月只要專注於手頭工作與目標，靜心規劃布局，未來就能帶來改變。

感情方面，單身者本月的桃花運稍差；已婚者則需多加與家人溝通。財運方面，只要努力付出，工作上的財運相當不錯。投資方面可能會有些許收益。健康方面，需預防下半身循環、泌尿道系統以及婦科疾病。

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