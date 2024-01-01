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中國房市求穩　專家：房貸利率下調機率高

▲房市,賣房,學區房。（圖／CFP）

▲大陸有望進一步調降房貸利率。（圖／CFP）

文／中央社台北1日電

中國房市求穩定，房地產觀察專家認為，中國人民銀行調降5年期以上貸款市場報價利率（LPR）機率很高，這是房貸利率的設定基礎。

據中國人民銀行最新公開訊息，去年12月20日1年期LPR為3.45%、5年期以上LPR為4.2%。去年6月LPR有所調整，5年期以上LPR由4.3%調降10個基點為4.2%，之後未再調降；目前市場房貸利率採5年期以上LPR加點或減點形成。

據中國基金報、央視財經、每日經濟新聞等媒體報導，房貸利率高低受5年期以上LPR漲跌影響，LPR每個月更新，不過利率調整僅會在重定價日實施，以重定價日前公布最新LPR為準，每年1月1日是「重定價日」，銀行會在這時候調整個人房貸利率。

▲房市,貸款,樓盤。（圖／CFP）

由於去年6月5年期以上LPR調降10個基點，大多數購房者的房貸利率在今天重新定價。農業銀行信貸部工作人員表示，貸款利率重新定價一般在每年1月1日或是該筆貸款發放日期，如果今年貸款利率下調，新的貸款利率將在其2024年貸款日或2025年1月1日起下調。

房地產機構專家認為今年LPR下調有很高機率實現。

東方金誠宏觀首席分析師王青認為，為了提振內需、支持地方債務風險化解等，在降息、降準等都有空間，加上2024年美、歐央行傾向降息，這將使人民銀行「以我為主」貨幣政策實施主軸有更大空間。

▲廈門,房市。（圖／CFP）

王青表示，預計今年上半年MLF操作利率有可能下調1次，LPR報價將跟進，以促進社會綜合融資成本穩中有降；即使2024年MLF利率保持不動、5年期以上LPR報價也不調整，為了推動房地產行業實現安全穩定，也會透過全面下調房貸利率下限等政策方式，引導房貸利率較大幅度下降。

民生銀行首席經濟學家溫彬指出，綜合觀察中央監管單位年末多次發言，推估2024年人民銀行有很高機率引導LPR適度下調，以推動融資成本穩中有降、啟動生產消費信貸需求。

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