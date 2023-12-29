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中國房市復甦不如預期　房企高層辭職降薪或被查

▲房市,貸款,樓盤。（圖／CFP）

▲房市。（圖／CFP）

文／中央社上海29日電

今年中國房地產業復甦不如預期，債務危機更持續蔓延，成為拖累經濟的一大原因。同時，曾呼風喚雨的業內高層也難獨善其身，有人被迫辭職；有人被大幅砍薪；還有人被帶走調查。

第一財經報導指出，2023年中國房地產行業風雲變幻，企業管理層也難獨善其身，辭職、降薪、失聯是貫穿房企高階主管們全年的關鍵字。

今年以來，中國房企管理層甚至掌舵者辭職的情形屢屢發生；企業為節省成本，直接對高階主管砍薪，有人的年薪從人民幣百萬元大幅降至10多萬元；更有超過10家房企傳出高階主管失聯或接受調查的消息。

由於房地產業難言回暖，加上業績不佳甚至資金斷裂，對於房企管理層的去留造成影響。

公開資訊顯示，從今年年初至今，幾乎每個月都有房企高層辭職，比如金隅集團董事長及總經理、金地集團董事長、旭輝控股執行董事與行政總裁等高層都在今年內因不同原由辭職。

▲房市,貸款,樓盤。（圖／CFP）

在企業高層外，管理層的變動更是層出不窮，包含大名城、保利置業、北京建設、祥生控股、領地控股、上海實業、中國金茂、港龍中國地產、天虹國際、創富港等諸多房企都傳出規模不一的人事動盪。

另一方面，對於高階主管的降薪措施也成了房企節省開支的重要手段，其中曾是「房地產模範生」，如今卻也身陷債務風暴中的碧桂園，於12月上旬發佈公告稱，結合行業和公司實際經營需要，調整多位董事的年薪，有人的年薪從人民幣300萬元（約新台幣1300萬元）一口氣下調至12萬元。

IPG中國首席經濟學家柏文喜在報導中分析，過去房地產企業為了吸引優秀人才，可能會開出非常高的薪資，然而隨著行業調整和市場競爭加劇，企業需要更加注重成本控制和內部管理並受到更嚴格的監管審查，高薪現象可能不會再出現。

除了辭職、降薪，今年房企高層失聯、被查的情況也時有所聞。

今年9月，中國恆大集團主席許家印因涉嫌違法犯罪，被依法採取強制措施；萬科南方區域城市更新總經理李升陽被帶走，協助相關部門調查；新城控股聯席總裁曲德君、華夏幸福聯席總裁孟驚等皆傳出失聯、被查消息。

最近一起是在12月，華僑城集團有限公司前黨委常委、副總經理陳劍涉嫌嚴重違紀違法，正接受調查。

柏文喜形容，房企高層紛紛落馬的現象涉及行業監管加強、企業內部治理結構調整、企業經營基本面惡化、市場競爭加劇等多方面因素。

報導引述業內人士分析，過去房企高速成長時只看重業績，掩蓋了背後的問題，當市場形勢逆轉、頻頻出現風險且司法部門介入後，過去的違規操作被重新審查，很多高階主管牽涉其中，「風險被揭露時，很難依靠個人扭轉大勢，明星職業經理人大量出現的時代已然過去了」。

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