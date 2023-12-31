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社會 社會焦點 保障人權

男大生與高中妹發生1次性關係　賠不出100萬恐坐牢

▲。（圖／記者白珈陽攝）

▲洪姓男大生一時受不住情慾衝動，如今面臨坐牢下場。（圖／記者白珈陽攝）

記者張靖榕／綜合報導

洪姓大學生透過交友軟體認識女高中生小美（化名，下同），兩人在電影館包廂內發生性關係後，輾轉傳至全校再傳入小美父親耳中。雙方在和解過程因100萬元賠償金談不攏而破局；台中地方法院法官認為由於雙方沒和解，不能宣告緩刑，因此依與14歲以上未滿16歲少女性交罪將洪男判刑6月，不得易科罰金。

判決書指出，洪姓男大生2022年底認識未滿16歲的女高中生小美，兩人於今年1月29日相約到台中市一處電影館看電影，在經過小美同意後，雙方發生性關係。事後小美將這件事分享給閨蜜，輾轉傳到學校，校方獲知後通知父母，小美爸憤而對洪男提告。

洪男雖然與小美及小美父母調解，但由於對方提出100萬元賠償的要求洪男無法負擔，他堅稱當時兩人是情侶，即便與未滿16歲女子發生性關係，仍比其他相同但讓女性懷孕的案件更輕微，而且自己有和解意願，從原本願意賠10萬元，後來增加至20萬元，但仍無法獲得對方同意，出庭時希望法官能給他緩刑。

台中地院法官審理認為，洪男與小美發生性關係，已觸犯刑法與14歲以上、未滿16歲少女性交罪，罪刑為7年以下徒刑，而且認為洪男不顧小美身心發展還未健全，就與對方發生性行為，對日後人際、觀念發展都造成不良影響。

法官審酌洪男雖無前科，但由於雙方和解失敗，小美與父母並未原諒洪男，因此判決洪男6月徒刑，並且認為洪男無諭知緩刑的餘地，因此判刑6月不得易科罰金，也未宣告緩刑。洪男因一時情慾衝動犯法，如今可能得入獄付出代價。

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