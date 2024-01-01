台南好young跨年晚會演唱會　吸引25萬人次觀賞迅速復原場地

▲「2024台南好Young」跨年晚會，共吸引22萬人次到場觀賞，並於元旦凌晨1時才結束，在工作人員清理下，約凌晨2時20分即恢復回狀。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

全台最狂的跨年晚會在台南！「2024台南好Young」跨年晚會，31日晚在永華市政中心登場，共吸引22萬人次到場觀賞，並於元旦凌晨1時才結束，在工作人員清理下，約凌晨2時20分即恢復回狀，環保局接續出動清潔人員協助掃街，讓市民在元旦一早即感受到整潔的市容，迎接嶄新的一年。

「2024台南好Young」跨年晚會集結台、韓、日、港等15組重磅藝人卡司，長達7小時馬拉松式的演出，於凌晨一點才結束，共吸引22萬人次到場觀賞，尤其金世正與周興哲合唱「永不失聯的愛」更是掀起節目最高潮，而跨年倒數後更是迎接台南400的第一時刻，長達3分鐘絢麗的煙火秀，400發彩色煙火，融合台南400的巧思，讓粉絲直呼跨年首選台南真沒錯。

今年也是疫情解封後首次辦理跨年，因此晚會現場設有美食攤商區，現場音樂加美食，宛如一個小小不夜城，大批在五堅情壓軸演唱長達1小時完成後，於凌晨1時半以後才陸續離場，儘管現場湧入約25萬人次，但黃偉哲市長已事先提醒民眾觀賞完演唱會，要發揮公德心順手帶走垃圾，因此西側草皮雖仍有不少垃圾，但在工作人員清理之下，約在凌晨2時20分即完成恢復回狀，環保局接續出動清潔人員協助掃街，讓市民在元旦一早即感受到整潔市容，迎接嶄新的一年。

黃偉哲市長也強調，迎接2024年嶄新的一年，及台南400里程碑的到來，熱情邀請大家來台南參加2024台灣燈會、台灣國際蘭展及月津港燈節及鹽水蜂炮等活動，希望與全國民眾2024相約台南，持續感受台南的熱情與活力。

主辦單位市府新聞及國際關係處表示，永華市政中心跨年晚會，警察局共出動警力124名及義交30人，共同努力讓凌晨1時40分周邊交通恢復順暢，活動現場最後一班接駁車，於凌晨1時45分輸運最後離開之民眾，結束接駁任務。

另外；台南縣市合併後首度跨年雙現場，在原縣區行政中心南瀛綠都心公園舉辦的跨年晚會，在15組歌手輪番獻唱，進行5個小時，也於凌晨0時10分許結束，吸引了3萬人次參與，活動場地也迅速在半個小時內清理完畢，恢復原狀。市府也感謝所有粉絲及市民朋友的配合讓活動安全圓滿結束。