　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

台南好young跨年晚會演唱會　吸引25萬人次觀賞迅速復原場地

▲「2024台南好Young」跨年晚會，共吸引22萬人次到場觀賞，並於元旦凌晨1時才結束，在工作人員清理下，約凌晨2時20分即恢復回狀。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲「2024台南好Young」跨年晚會，共吸引22萬人次到場觀賞，並於元旦凌晨1時才結束，在工作人員清理下，約凌晨2時20分即恢復回狀。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

全台最狂的跨年晚會在台南！「2024台南好Young」跨年晚會，31日晚在永華市政中心登場，共吸引22萬人次到場觀賞，並於元旦凌晨1時才結束，在工作人員清理下，約凌晨2時20分即恢復回狀，環保局接續出動清潔人員協助掃街，讓市民在元旦一早即感受到整潔的市容，迎接嶄新的一年。

▲「2024台南好Young」跨年晚會，共吸引22萬人次到場觀賞，並於元旦凌晨1時才結束，在工作人員清理下，約凌晨2時20分即恢復回狀。（圖／記者林東良翻攝，下同）

「2024台南好Young」跨年晚會集結台、韓、日、港等15組重磅藝人卡司，長達7小時馬拉松式的演出，於凌晨一點才結束，共吸引22萬人次到場觀賞，尤其金世正與周興哲合唱「永不失聯的愛」更是掀起節目最高潮，而跨年倒數後更是迎接台南400的第一時刻，長達3分鐘絢麗的煙火秀，400發彩色煙火，融合台南400的巧思，讓粉絲直呼跨年首選台南真沒錯。

▲「2024台南好Young」跨年晚會，共吸引22萬人次到場觀賞，並於元旦凌晨1時才結束，在工作人員清理下，約凌晨2時20分即恢復回狀。（圖／記者林東良翻攝，下同）

今年也是疫情解封後首次辦理跨年，因此晚會現場設有美食攤商區，現場音樂加美食，宛如一個小小不夜城，大批在五堅情壓軸演唱長達1小時完成後，於凌晨1時半以後才陸續離場，儘管現場湧入約25萬人次，但黃偉哲市長已事先提醒民眾觀賞完演唱會，要發揮公德心順手帶走垃圾，因此西側草皮雖仍有不少垃圾，但在工作人員清理之下，約在凌晨2時20分即完成恢復回狀，環保局接續出動清潔人員協助掃街，讓市民在元旦一早即感受到整潔市容，迎接嶄新的一年。

▲「2024台南好Young」跨年晚會，共吸引22萬人次到場觀賞，並於元旦凌晨1時才結束，在工作人員清理下，約凌晨2時20分即恢復回狀。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲市長也強調，迎接2024年嶄新的一年，及台南400里程碑的到來，熱情邀請大家來台南參加2024台灣燈會、台灣國際蘭展及月津港燈節及鹽水蜂炮等活動，希望與全國民眾2024相約台南，持續感受台南的熱情與活力。

▲「2024台南好Young」跨年晚會，共吸引22萬人次到場觀賞，並於元旦凌晨1時才結束，在工作人員清理下，約凌晨2時20分即恢復回狀。（圖／記者林東良翻攝，下同）

主辦單位市府新聞及國際關係處表示，永華市政中心跨年晚會，警察局共出動警力124名及義交30人，共同努力讓凌晨1時40分周邊交通恢復順暢，活動現場最後一班接駁車，於凌晨1時45分輸運最後離開之民眾，結束接駁任務。

▲「2024台南好Young」跨年晚會，共吸引22萬人次到場觀賞，並於元旦凌晨1時才結束，在工作人員清理下，約凌晨2時20分即恢復回狀。（圖／記者林東良翻攝，下同）

另外；台南縣市合併後首度跨年雙現場，在原縣區行政中心南瀛綠都心公園舉辦的跨年晚會，在15組歌手輪番獻唱，進行5個小時，也於凌晨0時10分許結束，吸引了3萬人次參與，活動場地也迅速在半個小時內清理完畢，恢復原狀。市府也感謝所有粉絲及市民朋友的配合讓活動安全圓滿結束。

▲「2024台南好Young」跨年晚會，共吸引22萬人次到場觀賞，並於元旦凌晨1時才結束，在工作人員清理下，約凌晨2時20分即恢復回狀。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲「2024台南好Young」跨年晚會，共吸引22萬人次到場觀賞，並於元旦凌晨1時才結束，在工作人員清理下，約凌晨2時20分即恢復回狀。（圖／記者林東良翻攝，下同）▲「2024台南好Young」跨年晚會，共吸引22萬人次到場觀賞，並於元旦凌晨1時才結束，在工作人員清理下，約凌晨2時20分即恢復回狀。（圖／記者林東良翻攝，下同）

ET快訊
32歲奧運人妻被車撞死！　肇事駕駛是冠軍老公
千萬卡友哭哭！　2024年15家銀行權益縮水
安心亞跨年「20分鐘唱跳超穩」網讚：意外的猛！　幾乎裸體胸臀
G奶寫真女神結婚了！　帶球嫁小6歲職棒球星
101煙火「史上最美」 5大爆點贏了！　鄉民炸樓：超過100
快訊／龍年錢母沒了！　紫南宮停發

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

城建四百風華再現　太保鎮佑2024龍來宣導保平安

2024迎台南400元旦升旗　黃偉哲感恩各界共創宜居城市

台南好young跨年晚會演唱會　吸引25萬人次觀賞迅速復原場地

台南首創「雙主場」跨年晚會　新營南瀛綠都心3萬人迎向2024

2024台南好Young跨年22萬人同場狂歡　黃偉哲：迎向下個400年輝煌

台中跨年22萬人入場！盧秀燕精簡8字致詞再創紀錄

黃偉哲跨年夜敲響鐘聲迎台南400　逾400宗教團體同敲鐘祈福

2024跨年「愛遊世界」　逾萬人齊聚劍湖山倒數狂歡

麗寶跨年演唱會湧入4萬人　男團FEniX開唱全場嗨翻

全台唯一獨家在台南！　金世正與周興哲同台演唱《永不失聯的愛》

全台最辣！安心亞低胸深溝「幫你呼呼～」　台上撕熱褲..一轉身「渾圓屁股蛋全裸」

高雄跨年驚傳「有人拿刀」　觀眾瘋狂逃跑畫面曝光

趙露思「敦煌神女」唱跳《月牙灣》　王鶴棣.宋茜親密舞台看傻何炅

高雄夢時代跨年驚傳持刀傷人　民眾驚逃

動力火車完美和音「根本像放CD」　飆唱《忠孝東路走九遍》《我很好騙》

代價慘痛！大貨車超高5cm　撞毀東澳隧道百萬噴流風機

談少年犯「感化＝練蠱」 律師：服刑出來更大尾

獅路中熟睡遭同伴「解放頭上」　無感繼續躺...遊客停車搶拍XD

爸見兒子站電動前緊盯超久　憶從前不能買：讓你也體會

外國實況主疑染HIV來台約砲！　「遭死亡威脅」嗆：我是乾淨的

城建四百風華再現　太保鎮佑2024龍來宣導保平安

2024迎台南400元旦升旗　黃偉哲感恩各界共創宜居城市

台南好young跨年晚會演唱會　吸引25萬人次觀賞迅速復原場地

台南首創「雙主場」跨年晚會　新營南瀛綠都心3萬人迎向2024

2024台南好Young跨年22萬人同場狂歡　黃偉哲：迎向下個400年輝煌

台中跨年22萬人入場！盧秀燕精簡8字致詞再創紀錄

黃偉哲跨年夜敲響鐘聲迎台南400　逾400宗教團體同敲鐘祈福

2024跨年「愛遊世界」　逾萬人齊聚劍湖山倒數狂歡

麗寶跨年演唱會湧入4萬人　男團FEniX開唱全場嗨翻

全台唯一獨家在台南！　金世正與周興哲同台演唱《永不失聯的愛》

鳳梨出手了！挺小商人送件乾哥乾妹廣告車　火大發聲：敗類我處理

《D社》元旦情侶「今年缺席了」　網瘋猜：哀悼李善均

高雄「龍年一卡通」免費發！5千人徹夜排爆　最狂前一天就來

兒子衝武嶺看日出！媽一早開YT「景象差點吐血」：智商堪憂

城建四百風華再現　太保鎮佑2024龍來宣導保平安

省話一姊再發功！盧秀燕跨年致詞8字又創紀錄　要大家幫一件事

元旦冷爆！北海道「零下25度」創今冬最寒　東京大阪微回溫

蔡英文自稱最會還債　柯文哲「驚嚇過度」：也許我們數學不一樣！

蕭美琴辯論恐擋不住？　凌濤曝弱點：趙少康一定COMBO她

元旦跨年放煙火釀災！新北十八王公廟旁火燒山　警消出動灌救

白文鳥閉眼仰躺「煮沸熱水」被瘋傳　飼主急貼真相笑翻12萬人！

地方熱門新聞

台中跨年22萬人入場盧秀燕8字致詞

金世正與周興哲同台演唱《永不失聯的愛》

台南跨年晚會後台美食滿滿台南味

2024台南好Young跨年22萬人同場狂歡

台南首創「雙主場」跨年晚會

麗寶跨年演唱會湧入4萬人

2024跨年逾萬人齊聚劍湖山倒數狂歡

黃偉哲跨年夜敲響鐘聲迎台南400

台南縣市合併後溪北首場跨年晚會登場

台南跨年黃偉哲邀全民預見精采永續台南400

嘉義市跨年復刻體育場夜市

義大999秒煙火視覺饗宴　23時進場管制

台南好young跨年晚會演唱會迅速復原場地

連假推薦走訪平溪　探尋金牌農村人文風情

更多熱門

相關新聞

北市嗨跨年小心昏倒意外　醫曝高峰時段

北市嗨跨年小心昏倒意外　醫曝高峰時段

今天是跨年夜，不少地方都舉行大型跨年活動，其中最受矚目的台北市政府前廣場早早擠滿了人。醫師提醒，「昏倒」是大型活動中最常見的緊急送醫，以台北市跨年晚會來看，過去每年都有約10~20人昏倒，通常在11點到12點的跨年倒數前，昏倒患者會達高峰，因此建議民眾參加活動前要進食，也要準備食物和水放在身上隨時補充。

花蓮跨年演唱會登場　東大門周邊交通管制

花蓮跨年演唱會登場　東大門周邊交通管制

婆婆偷跨年演唱會票送大姑！人妻3動作怒反擊

婆婆偷跨年演唱會票送大姑！人妻3動作怒反擊

韓演唱會舞台支柱倒塌！4人受傷

韓演唱會舞台支柱倒塌！4人受傷

高雄跨年最奇風景曝！紙板海搶佔搖滾區

高雄跨年最奇風景曝！紙板海搶佔搖滾區

關鍵字：

台南晚會演唱會復原場地

讀者迴響

熱門新聞

年輕人領錢了！爽拿500元

安心亞脫了！火辣馬甲一轉身「屁股全裸」　網瘋掉：太猛了

即／前市議員候選人張惟晴驚傳過世　享年36歲

高雄跨年有人持刀！民衝管制區逃命

五月天跨年「直接開飛機登台」！ 認了爲1事超緊張：像醜媳婦見公婆

千萬卡友哭哭！北富銀取消分期回饋　2024年15家銀行權益縮水

大象體操主唱爆粗口離開舞台　網怒留言「引起恐慌」

刺青師店內性侵女閨蜜　她赤裸躲床角

國曆1月生肖運勢解析！蛇、狗運勢開紅盤　「3生肖」恐遇車關破財

哪一場跨年最頂？PTT推爆「這2場屌打」

快訊／10萬人排紫南宮錢母　主委：初一活動停辦

Energy真的來了！　合體五月天阿信炸跳《放手》全場叫瘋

黃子佼元旦露臉！　孟耿如親曬親友全家福照

告五人坐飛機趕場「登台北跨年壓軸」

即／高雄跨年驚傳「有人拿刀」　樂團秒下台

更多

最夯影音

更多
全台最辣！安心亞低胸深溝「幫你呼呼～」　台上撕熱褲..一轉身「渾圓屁股蛋全裸」

全台最辣！安心亞低胸深溝「幫你呼呼～」　台上撕熱褲..一轉身「渾圓屁股蛋全裸」
高雄跨年驚傳「有人拿刀」　觀眾瘋狂逃跑畫面曝光

高雄跨年驚傳「有人拿刀」　觀眾瘋狂逃跑畫面曝光

趙露思「敦煌神女」唱跳《月牙灣》　王鶴棣.宋茜親密舞台看傻何炅

趙露思「敦煌神女」唱跳《月牙灣》　王鶴棣.宋茜親密舞台看傻何炅

高雄夢時代跨年驚傳持刀傷人　民眾驚逃

高雄夢時代跨年驚傳持刀傷人　民眾驚逃

動力火車完美和音「根本像放CD」　飆唱《忠孝東路走九遍》《我很好騙》

動力火車完美和音「根本像放CD」　飆唱《忠孝東路走九遍》《我很好騙》

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

來Google News追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

政治金童趙少康駕到！

政治金童趙少康駕到！

國民黨副總統候選人趙少康，23日在凱道大造勢，表示要贏回中華民國，趙少康也在節目中論述參選理念

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面