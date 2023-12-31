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花蓮跨年演唱會登場！東大門周邊12 ／31下午5點起交通管制

▲▼花蓮跨年演唱會在東大門廣場熱鬧登場，韓流天王畢書盡、情歌王子品冠獨家坐鎮花蓮陪粉絲迎新年！（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲花蓮跨年演唱會在東大門廣場熱鬧登場，韓流天王畢書盡、情歌王子品冠獨家坐鎮花蓮陪粉絲迎新年！（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「2023-2024花蓮太平洋觀光節」跨年演唱會將於12月31日晚上7點至113年1月1日凌晨12點30分在花蓮東大門廣場熱鬧登場；韓流天王畢書盡、情歌王子品冠、人氣樂團理想混蛋獨家坐鎮花蓮陪粉絲迎新年！

花蓮縣政府更特別舉辦商圈消費抽好禮活動，讓民眾來花蓮跨年還可以抽大獎，活動所募得發票將全數捐出做公益，讓民眾發揮愛心不落人後！緊接著在元旦早上8點30分於七星潭賞星廣場舉辦的「396Hz走出遼闊釋放—七星潭海景線」升旗健走活動。花蓮縣長徐榛蔚歡迎民眾提早安排行程，闔家來花蓮迎新年，體驗自然及人文的永續之美！

▲▼花蓮跨年演唱會在東大門廣場熱鬧登場，韓流天王畢書盡、情歌王子品冠獨家坐鎮花蓮陪粉絲迎新年！（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

花蓮縣政府觀光處長張志翔表示，嗨翻東台灣跨年夜的「2023花蓮太平洋觀光節跨年演唱會」，邀請畢書盡、品冠、理想混蛋、周予天、文慧如、聲林之王柏霖、Shawn尚融、九九、李東軒、秦宇子YUZI，以及大嘻哈時代小卡比、God Øne、芮鯊，還有花蓮之光阿蘭AC、大Q秉洛、Real Life、吸血蚊子等歌手；現場長達300秒的跨年煙火更將展現前所未有的壯觀視覺效果，整體施放寬度達到驚人的200公尺，效果將延伸至600公尺的高空，和觀眾一同迎接新年的到來。

▲▼花蓮跨年演唱會在東大門廣場熱鬧登場，韓流天王畢書盡、情歌王子品冠獨家坐鎮花蓮陪粉絲迎新年！（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲元旦上午8點30分在七星潭賞星廣場將舉辦元旦升旗健走活動。

為了迎接2024的新年新氣象，1月1日上午8點30分在七星潭賞星廣場將舉辦「396Hz走出遼闊釋放—七星潭海景線」元旦升旗健走活動，讓民眾在花蓮大山大海的遼闊視野中釋放煩憂，現場也將準備冰箱100台及千元禮券200份，縣府再加碼iPhone15手機5支、Garmin智慧型手錶20支，總獎品高達325項，讓大家一起開心又健康的迎接新的一年。

花蓮太平洋觀光節跨年演唱會活動將從12月31日下午5點至隔日凌晨1點於東大門廣場周邊實施交通管制，管制路段包括重慶路與中山路、中山路與軒轅路口、中山路與花崗街口、福町路一帶；為免屆時人潮車潮壅塞，鼓勵民眾多搭乘大眾運輸工具至會場，可到花蓮火車站前站的花蓮轉運站搭乘花蓮客運、統聯客運1129/1132/1136/1139、太魯閣客運301路線，於「中華站」下車後步行至東大門廣場。

▲▼花蓮跨年演唱會在東大門廣場熱鬧登場，韓流天王畢書盡、情歌王子品冠獨家坐鎮花蓮陪粉絲迎新年！（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲跨年演唱會現場周邊交通管制示意圖。

12 ／31跨年演唱會現場將在MTV台、台視綜合台、三立戲劇台、洄瀾電視台、東亞電視台、三立電視YT、三立新聞網YT、Vidol YT同步實況轉播。

跨年演唱會活動也鼓勵民眾在縣內消費抽大獎，凡12月30日至31日兩天在花蓮縣內店家消費，持單筆消費滿300元以上的發票或是蓋有統一編號店章的收據，於演唱會期間（12月31日晚間6點至凌晨零時零分）可至「花蓮太平洋觀光節」跨年演唱會大會服務台，每1張發票或是蓋有統一編號店章的收據可兌換1張摸彩券(金額不累加)，獎品有iPad平板、任天堂Switch、Dyson吹風機等獎項。本次活動所募得發票將全數捐給花蓮縣內社福團體，促進消費更提倡地方社會公益。活動辦法可至花蓮觀光資訊網「最新消息」中（https://reurl.cc/lZMVqQ）查詢。

更多詳情請至：
花蓮觀光資訊網 http://tour-hualien.hl.gov.tw/
花蓮觀光粉絲團 https://www.facebook.com/hltour/

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