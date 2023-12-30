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高雄跨年最奇風景曝！紙板海搶佔搖滾區　咒「亂移動單身一輩子」

記者吳奕靖、吳世龍／高雄報導

還沒跨年，不過就在高雄跨年現場已經出現「亂象」，就是民眾為了搶好位置，拿出寫滿文字的紙板、野餐墊來佔位，記者回到現場直擊，發現就算是「禁止區域」，還是成了排隊熱區，甚至還有人的紙板寫說「插隊就一輩子單身」。

▲民眾為了在高雄跨年演唱會佔個好位置，利用紙板、野餐墊來佔位 。（圖／記者吳世龍攝）

▲民眾為了在高雄跨年演唱會佔個好位置，利用紙板、野餐墊來佔位 。（圖／記者吳世龍攝）

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今年高雄跨年找來姊姊謝金燕、911等藝人團體來演唱，這讓不少迷哥、迷姊非常瘋狂追星，為了搶佔熱區的好位置，在跨年舞台的前方竟然出現了「排隊」，不過這個排隊並非是「人潮」，而是「紙板潮」以及「野餐墊」潮，大家都有順序的排列，只是紙版、野餐墊大小、顏色不一致，像極了「拼貼磚」，亂中有序形容一種「獨特的美感」，而且為了佔位，大家都在紙上寫了字，甚至有人說「插隊就一輩子單身」，讓人覺得有趣。

▲民眾為了在高雄跨年演唱會佔個好位置，利用紙板、野餐墊來佔位 。（圖／記者吳世龍攝）

▲紙板上還有警告文「移動者單身一輩子」 。（圖／記者吳世龍攝）

▲民眾為了在高雄跨年演唱會佔個好位置，利用紙板、野餐墊來佔位 。（圖／記者吳世龍攝）

▲民眾為了在高雄跨年演唱會佔個好位置，利用紙板、野餐墊來佔位 。（圖／記者吳世龍攝）

但現場也不是只有排隊的「紙板潮」，其實隨著跨年假期的開始，的確也有民眾親自到現場，不過他們並不是要排隊，而是為了看自己佔位的紙板有沒有被「莫名消失」，就有兩名學生表示自己週五就來排了，非常擔心會被移動，每天都得要來巡個好幾次，甚至還有一名上班族表示自己是在兩天前，也就是28日禮拜四就來放了，不過她來的時候前面兩排都已經被排走了，其實每一年都是這樣，而且為了要排隊，通常得要等到夢時代前面封路之後，才可以來排，記者詢問這樣會不會很辛苦？她說：「為了跨年追星，一切都很值得」。

▲民眾為了在高雄跨年演唱會佔個好位置，利用紙板、野餐墊來佔位 。（圖／記者吳世龍攝）

▲主辦單位強調「勿佔位」，不過民眾還是無視 。（圖／記者吳世龍攝）

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