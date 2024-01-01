快訊／10萬人排紫南宮錢母　綿延8k衝擊交通！主委：初一活動停辦

記者高堂堯、劉人豪／南投報導

有279年歷史的紫南宮，今（1）日元旦上午9點發送信眾期盼已久龍（甲辰）年錢母，估計超過10萬人排隊、隊伍綿延8公里、台3線周邊交通幾乎癱瘓，廟方被迫從原定10點提早至8點10分開始發放，全場民眾一起倒數計時、氣氛熱烈。

▲紫南宮主委莊秋安表示，有超過10萬名香客來排隊。（圖／記者高堂堯翻攝）

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紫南宮主委莊秋安表示，考量周邊交通衝擊問題，今年春節初一將停辦贈錢母活動，以其他方式替代，預估到場的香客超過10萬人。

▲紫南宮主委莊秋安表示，有超過10萬名香客來排隊。（圖／記者高堂堯翻攝）

南投縣竹山鎮社寮里紫南宮建廟於（清）乾隆10年（西元1745年）至今已有279年歷史，主祀神是土地公福德正神，主祀神明坐鎮於宮廟殿中央，神龕內左右兩側陪祀為石頭公與土地公婆並為同祀神，「同祀神」即所祀之神與主神並無宗教上的從屬關係，是紫南宮廟內同為祭祀的神明。

▲排隊隊伍綿延8公里。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

每年元旦是紫南宮首送福氣錢母的日子，今年不同以往，適逢12生肖中一直被視為祥瑞聖獸「龍」，在華人傳統信仰中對「龍」有極其特殊情感，與生活習俗及信仰祭祀上都醞釀著綿密不可化的文化底蘊，尤其紫南宮錢母初始樣式始於2012年龍年，時以「龍銀」大小為設計主軸，以發送幸運錢幣方式給信眾當招財錢母，往後再以銅幣鍍上純金、純銀再搭配當年生肖為設計，讓信眾一整年都能如意安康。

「龍」貴為祥瑞聖獸之首，當時設計意念即希望以此作品傳達龍為廣大子民們擋風遮雨，讓人民生活安居樂業，風調雨順富庶平安，而有此作品呈現。因緣際會下適逢龍年，便將此創作無償提供給擁有廣大信眾的紫南宮，讓此「龍」透過紫南宮的加持能照護更多百姓，讓人民能因龍的祥瑞而如意安康。