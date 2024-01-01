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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲諷藍不反共　朱立倫：國民黨路線是反台獨、反一國兩制

▲▼朱立倫出席113年國民黨元旦升旗活動。（圖／記者李毓康攝）

▲朱立倫出席113年國民黨元旦升旗活動。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民眾黨總統候選人柯文哲繼日前發出公開信向四、五年級生及民進黨支持者喊話後，12月31日再度發布一封給國民黨支持者的公開信，強調前總統蔣經國是堅定「反共」，批國民黨跟不上公民社會的進步；對於被暗指國民黨不反共，國民黨主席朱立倫今（1）日表示，反對台獨、反對一國兩制、反對專制獨裁是國民黨長期路線，也是經國先生的堅持。

國民黨今日上午於黨中央舉行元旦升旗典禮。被問到柯文哲寫信給國民黨支持者內容，朱立倫會後受訪時回應，國民黨從頭到尾堅定捍衛中華民國，永遠堅守三民主義路線，堅守民主自由也是經國先生主要立場，反對台獨、反對一國兩制、反對專制獨裁是國民黨長期路線，也是經國先生堅持。

而大選藍綠白都打出「經國牌」，朱立倫說，經國先生是國民黨前主席也是國家的前總統，他的精神就是國民黨的精神，他的主張就是國民黨的主張，所以一直堅守經國路線，任何支持經國路線的國民黨都贊成，但是搞台獨、破壞中華民國的，絕對不是經國路線，如果把中華民國當作災難、當作神話，相信經國先生也絕對不會接受這樣的人來領導國家。

朱立倫強調，國民黨永遠捍衛中華民國，永遠堅持三民主義路線，堅守民主自由也是經國先生的立場，反對台獨、反對一國兩制、反對專制獨裁，這是國民黨長期路線，也是經國先生的堅持。

另外，柯文哲稱大陸幫國民黨做民調？朱立倫則說，「已經講過了！」這種無聊的事情就不值得他再講，國民黨的民調或者媒體民調，難道TVBS做的是中國大陸介選的民調嗎？其實都是專業的民調，都是專業媒體在做的，每一個都是重要參考，用這樣的指控沒有意義！無聊！

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