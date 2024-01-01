蔡英文：我為台灣留下「世界的台灣」　12天後投票籲相信民主

▲蔡英文於總統府發表元旦新年談話。（圖／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

總統蔡英文今（1）上午發表2024新年談話，她表示，「如果有人問我，為台灣留下什麼，我會說，我留下了一個世界的台灣」，現在的台灣也是吸引世界的台灣，更是世界認同的台灣，再過12天大家就要用選票做出對國家命運的關鍵決定，「不論你是中華民國派還是台灣派，這是屬於我們的國家」，盼民眾相信自己，相信民主，相信台灣。

蔡英文感性表示，各位國人同胞，今天是蔡英文擔任中華民國總統8年任期的最後一次元旦，「無論你是支持蔡英文，還是批判蔡英文，我都要謝謝每一位台灣人民，即使一路起起伏伏，但是我們風雨同行，一路走到今天，一起讓國家走到這裡」。

「如果有人問我，為台灣留下什麼，我會說，我留下了一個世界的台灣」，蔡英文表示，經過8年，現在的台灣是世界認識的台灣，當遇到國外的朋友，告訴他自己來自台灣的時候，越來越多人清楚的知道「我們的家鄉在哪裡」，現在的世界的台灣，也是吸引世界的台灣。

蔡英文細數，來自烏克蘭的瑞莎，領取了中華民國的身分證，黃仁勳帶著輝達，蘇姿丰帶著超微回到故鄉，看好台灣，投資台灣。

蔡英文說，現在的台灣，更是世界認同的台灣，台灣擁有無比的民主多元，無論性別，都可以成為總統或者副總統，還有與所愛的人一起成家。

蔡英文表示，各位國人同胞，再過12天，大家就要再次用手中神聖的選票，做出對國家命運的關鍵決定，「不論你的政黨傾向是什麼，不論你是中華民國派還是台灣派，這是屬於我們的國家，我誠摯的希望，我們要相信自己，相信民主，相信台灣，為一個更好的台灣做決定，更要為世界的台灣做最好的決定」，再次祝福大家新年快樂。