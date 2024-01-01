侯友宜辯論會台下藍大咖睡翻？朱立倫自稱眼睛小　批民進黨造謠

▲朱立倫出席113年國民黨元旦升旗活動。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

2024大選總統電視辯論會日前落幕，藍綠白陣營火力全開，不過會中有個小插曲，有眼尖民眾透過直播畫面發現，國民黨主席朱立倫在媒體提問環節中，被抓到疑似睡著，畫面曝光掀起熱烈討論。朱立倫今（1）日對此回應說，從上面照下來角度，每個人看起來都會像是打瞌睡，尤其他眼睛小的人，根本看不見。

國民黨今天上午在黨中央舉行升旗典禮，朱立倫會後接受媒體聯訪。針對傳出中國台企聯常務副會長在台企聯內部群組發文，要求台商小額捐款給國民黨，囑咐尾數要加兩百元，以便識別是台商所捐。朱表示，民進黨已經緊張、瘋狂到無所不用其極，每天都搞手段、放假消息、製造假新聞！

朱立倫更提到，那天參加辯論，事前就講說國民黨一定是打瞌睡，但現在是用一個角度從上面照下來，看起來每個人都在打瞌睡，尤其他眼睛小的人就根本看不見，所以當天都非常清楚，「本來還準備叫年輕人坐第一排，因為等下三民自一定說我們打瞌睡，這些都猜的到，都老招嘛！」

朱立倫續指，還有就是說國民黨介選，後面加200塊，難道後面有0的就是民進黨，都是各地介選？這真的是胡說八道，民進黨就是無所不用其極，各種司法介選、綠媒介選、謠言介選。