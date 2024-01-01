國民黨元旦升旗願望「重返執政！」　朱立倫：為了人民拚戰到底

▲朱立倫出席113年國民黨元旦升旗活動。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨今（1）日上午7點於中央黨部前廣場舉行元旦升旗典禮，總統候選人侯友宜、黨主席朱立倫等黨內重量級成員與全民共同揮舞國旗。朱立倫強調，2024重返執政，全民才能好康，這是新年的期待，也是所有國民黨同志、泛藍支持者大家共同的願望，也是台灣民眾共同心聲。

朱立倫致詞表示，今天是中華民國113年元旦，共同願望是2024政黨輪替、重返執政，未來在侯友宜帶領下將在總統府升旗，這是大家的共同期待、信心與決心。

朱立倫說，國民黨創建中華民國、永遠捍衛中華民國，國家就是中華民國，國旗是青天白日滿地紅，永遠以國旗為傲，唯有侯友宜當選才是真正捍衛中華民國、愛國家、愛台灣，為這塊土地、為全民幸福安康來努力。

朱立倫表示，今天是關鍵時刻，不是為了一人一黨，為了國家、全民一定要拼戰到底，國民黨有信心、決心，侯康配一定能獲得全民肯定，領導中華民國為全民來努力。

朱立倫也說，等下大家還要一起去頭寮，向經國先生表達敬意，經國先生一生為國為民，他一生勤政、清廉、愛民，相信侯一定秉持經國先生的精神，永遠跟人民在一起，永遠秉持勤政、清廉、愛民的精神，秉持經國先生的目標，就是讓中華民國、台灣更好

朱立倫指出，國民黨有堅定的信心，在經國先生的精神帶領下，國民黨一定會持續改革，讓民眾更有信心，過去做得不對、不好、不夠的，一定勇於改革，讓人民看到嶄新的國民黨，一個年輕化、跟民眾站在一起、讓民眾有信心的國民黨，未來才會更有希望，相信侯有這樣的決心，朱也有這樣的信心，大家共同打拼，「大家共同許下心願，那就是2024重返執政。」